ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ï¡×SMAP³èÆ°°ì»þµÙ»ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥é¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤²Î¼ê¤ÎÇ®ÊÛ¤Ë´¶¼Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡Flow¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¡Ê36¡Ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Taka¤ÏÌÚÂ¼¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤ÆÀ¨¤¤ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼Â¤ÏËÍ¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢SMAP¤µ¤ó¤¬³èÆ°¤ò°ì²óµÙ»ß¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤¬¤½¤Î»þ¥é¥¸¥ª¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¤¤·¡£¤³¤ó¤À¤±Ä¹¤¤¤³¤È¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä½ª¤ï¤ë»þ¤È¤«³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë»þ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÇÇï¼ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍê¤à¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢·ë¹½Ç®ÊÛ¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ï¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£