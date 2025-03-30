¡Ö¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¹¬¤»¡×¼«¿È¤Î·Ð¸³ÅÁ¤¨¤ë¡¡Çò·ìÉÂ¹îÉþ¤Î¾®»ù²Ê°å»Õ¡¢Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô
¡¡Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤Î¸©Î©¤³¤É¤âÉÂ±¡¤Î°å»ÕÀ¹ÅÄÂç²ð¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÇò·ìÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç1Ç¯¤Û¤É²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¹¬¤»¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£Æþ±¡Ãæ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£ÉÂµ¤¤ò¹îÉþ¤·°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÉÙÅÄ¿¿»Ò¡Ë
¡¡Ä¹Ìî»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤Îº¢¡¢¤À¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¡¢ÈùÇ®¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ø¤ÈÂÀ¤â¤â¤Ë¤Ï·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤³¤É¤âÉÂ±¡¤ØÆþ±¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¼Ò²ñ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¡£Æþ±¡Ãæ¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÉûºîÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢È±¤¬È´¤±¤¿¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤äÎø°¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¡£ÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦»Ñ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò½ù¡¹¤Ë¼è¤êÌá¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âà±¡¸å¤Ë¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò¶¦¤ËÁ÷¤Ã¤¿Í§¿Í¤ò²¿¿Í¤â¼º¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÂ±¡¤Ç¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ÆÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é°å»Õ¤ò»Ö¤·¡¢ÆüËÜÂç°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤É¤âÉÂ±¡¤ÇÇò·ìÉÂ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤òÃ´Åö¤¹¤ë·ì±Õ¼ðáç²Ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë¡£ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤êÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¬¤»¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤À¡×¡£À¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£