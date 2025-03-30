ÄÞÀÚ¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¥Ö¥Á¤®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØºÇ¶²¤ÎÊÝ¸îÇ¡Ù¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊýË¡¤È¤Ï¡©¡Ä¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬£·ËüºÆÀ¸¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÈ¿±þ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ7.4ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ØÅÜ¤Ã¤Æ°Ò³Å¤¹¤ëÇ¡Ù¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢´¶Æ°¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¿ô¡£¡Ö¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æñ°×ÅÙÄã～¹â¤Þ¤Ç¡ª10É¤¤ÎÇ¤ÎÄÞÀÚ¤ê
ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó10É¤Á´°÷¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ËÄ©Àï¡£¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò»È¤¤¡Ä¡Ä¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÄÞÀÚ¤êÆñ°×ÅÙ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Æñ°×ÅÙÄã～Ãæ
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌµÄñ¹³¤ÇÀÚ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¿ôÉ¤¡£¥Þ¥Þ¤¬Æùµå¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â·ù¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥Ñ¥Á¥ó¤Î²»¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ä¡ÄÂç¿Í¤·¤¯¤·¤ÆÄÞ¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤Î»Ò¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ1¤Î¤«¤ó¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤ÏÂç¿Í¤·¤¤
¥¸¥çー¤¯¤ó¤ÏÆñ°×ÅÙ0.5¤ÇÄÞÀÚ¤ê´ÊÃ±
Â³¤¤¤Æ¡¢Æñ°×ÅÙÃæÅùÅÙ¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£Êú¤Ã¤³Ãæ¤ËÏÓ¤ÎÃæ¤ÇË½¤ì¤¿¤ê¡¢¼êÂ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡£¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ï¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¥ª¥ä¥Ä¤ÇÄà¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Æñ°×ÅÙ2¤Î¤Ö¤êÂÀ¤¯¤ó¤Ï¥ª¥ä¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä
Æñ°×ÅÙ4¤Î¥¦¥ë¥ó¤¯¤ó¡Ä¥Ñ¥Ñ¤Î»Ø¤ò¤Ê¤á¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡©
Æñ°×ÅÙºÇÂç¡ª¥é¥¹¥Ü¥¹ÅÐ¾ì
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇÂçÆñ°×ÅÙ¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤³¤È¡Ø¥ºー¡Ù¤Á¤ã¤ó¡£¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ï·³¼ê¤ä³×¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤Æ´°Á´ËÉÈ÷¡£Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥·¥ãー¡ª¡Ù¤È²ç¤ò¤à¤¤¤Æ°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£´ù¤Î²¼¤Ë¤â¤°¤Ã¤Æ·Ù²ü¿´MAX¤Î¥ºー¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
Æñ°×ÅÙ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¥ºー¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä
Êá¤Þ¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¤Ê¤ó¤È¡¢¥ºー¤Á¤ã¤ó¤òÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ø¡ªÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥ºー¤Á¤ã¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¤Î·ê¤«¤éÄÞ¤ò½Ð¤·¡¢ÃúÇ«¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Í¥Ã¥ÈºîÀï¡Ù¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Ìµ»öÄÞÀÚ¤ê¤¬´°Î»¡£
ÀöÂõ¥Í¥Ã¥ÈºîÀï³«»Ï¡ª¡ª
ÌÖÌÜ¤«¤éÄÞ¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ä¥Ñ¥Á¥ó¡ª
¥ºー¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥Þ¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¥âー¥É¤Ë¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¥ºー¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤«¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£·ù¤¬¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥ÞËÜÅö¤Ë¡¡¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¤Á¤ã¤ó¤ß¤ó¤Ê¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ºー¤Á¤ã¤ó¡¢°Î¤«¤Ã¤¿¤Í
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³Æ¡¹ÄÞÀÚ¤êÆñ°×ÅÙ¤Î°ã¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë±è¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ®¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ºー¥ºー¤ÎÄÞÀÚ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤¹¤´¤¤ÎÞ¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î¿Í´Ö²ÈÂ²¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤¿¤Á¤Î¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤«¤ï¤¤¤¤Æ°²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£