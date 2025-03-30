N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡È34Ç¯¤Ö¤ê¡É¤ËFA¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ø¡¡À¸¤¨È´¤¤Î¼ç¾¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥Ä¤Ï´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¡¡¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÏFA¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°Àï17°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó29»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç3°Ì¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìö¿Ê¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¤Þ¤À²¿¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÃ£À®¤·¤¿¡£Á°²ó¡¢¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢²æ¡¹¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ËÃÍ¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê±Ñ¡ØBBC¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ïº£¤ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¸ø¼°Àï233»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¡£21-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥§¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢CL½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FA¥«¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£