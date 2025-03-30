Âç°ìÈÖ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥¨¥¼ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

FA¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£

¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤À¡£½øÈ×¤Ï¥Õ¥é¥à¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÎôÀª¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤À¤¬¡¢34Ê¬¡¢¥¨¥¼¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¸«»ö¤Ê¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î4Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤Î¥à¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤¿¡£

º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï24»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£»Ø´ø´±¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤â¥¨¡¼¥¹¤Î³èÌö¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£

¡Ö¥¨¥Ö¥¹¡Ê¥¨¥¼¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´ñÌ¯¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤È¤Æ¤âÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤¿¡×

¡ÖÈà¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£Â­¤Î´ñÌ¯¤Ê²ø²æ¤â¤·¤¿¡£¥é¥È¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢Èà¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢±¦Â­¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥È¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ø¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡×

¡Ö²æ¡¹¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬É¬Í×¤À¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¡£º£Æü¤Ï¤½¤ì¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡×¡Ê±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤è¤ê¡Ë

¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï70Ê¬¤è¤ê½Ð¾ì¤·¡¢75Ê¬¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£