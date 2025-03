¡Ö¥é¥³¥¹¥Æ ¡ß ¥¢¥À¥à ¥¨ ¥í¥Ú¡×¤³¤À¤ï¤êÊÌÃí¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥Ã¥¯¤ÊT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ç½Õ¤ÎÁõ¤¤

「LACOSTE for ADAM ET ROPÉ」別注ポロシャツ&Tシャツが登場フランスのプレミアムファッションスポーツブランド「ラコステ」と「アダム エ ロペ」の、別注企画として展開されている「LACOSTE for ADAM ET ROPÉ」。レディース向けには、「ラコステ」のアイコニックなポロシャツを「アダム エ ロペ」仕様に仕上げた、2種類のポロシャツが登場します。また、「アダム エ ロペ」限定の配色でデザインされた、ボーダー柄のメンズTシャツも販売されるので、併せてチェックしてみてくださいね。ショートな丈感と限定カラーの別注ポロシャツここからは、「LACOSTE for ADAM ET ROPÉ」の詳細をチェックしていきましょう。「別注Classic Polo」(税込2万900円)は、メンズのサイジングをベースにしつつ、今回のためにオリジナルパターンで仕上げられたポロシャツです。ゆったりとしたシルエットながら、やや短めの着丈でデザインされているところがポイント。「LACOSTE」のシーズンカラーから選ばれた、春らしい『ピンク』とモードな『チャコール』の2色がラインナップします。「別注Multi Border Polo」(税込2万900円)は、通常の「ラコステ」には無いボーダー柄が新鮮!通常のラコステの商品では展開が無い、オリジナルパターンのボーダーが新鮮です。カラーはシックさとクリーンさを兼ね備えた、『クリーム』『ブルー』『ボルドー』の3種類で登場しますよ。両アイテムは、36サイズのみの展開。別注ボーダーTシャツをゆるっと着こなしちゃおポロシャツと同じオリジナルのボーダー柄で仕上げられた、「別注MULTI BORDER TEE」(税込1万4300円)も必見です。こちらはメンズ向けアイテムとして4/5/6サイズで販売されるため、ゆるっと着こなしてみてはいかが?アダム エ ロペでしか手にできない、特別感のあるトップスをぜひゲットしてみてくださいね。「LACOSTE for ADAM ET ROPÉ」特集ページhttps://www.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース