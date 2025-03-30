¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þG1¹â¾¾µÜµ­Ç°¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡Ãæµþ¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë

¡¡½ÕG1¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¹â¾¾µÜµ­Ç°¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´6¡áËÙ¡Ë¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÉðË­¤¬µ³¾è¤·¤¿9ÈÖ¿Íµ¤¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´5¡á¾±Ìî¡Ë¤Ï10Ãå¤À¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Ï¡Ö¾¯¤·¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¢¤Þ¤êÀÚ¤ì¤ëµÓ¤ò»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¢§¹â¾¾µÜµ­Ç°¡¡96Ç¯¤ÎÃ»µ÷Î¥¶¥ÁöÂÎ·Ï¤Î²þÁ±¡¢À°È÷¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ»½Ì¤Î¾å¡¢»Ü¹Ô»þ´ü¤â5·î¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢G2¤«¤éG1¤Ë³Ê¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£00Ç¯¤Ë»Ü¹Ô»þ´ü¤¬3·î¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£