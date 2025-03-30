ÇÈÅÄÍÛ¶è¤È¤Ï¡Ö´Ø·¸À¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¹ðÇò¡Ö¼«Ê¬¤À¤±ÆÈÎ©¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥´¥ê¤±¤ó¡Ê51¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÈÅÄÍÛ¶è¡Ê49¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥´¥ê¤±¤ó¤äÇÈÅÄ¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥«¥ë·ÝÇ½³¦¥·¥ê¡¼¥ºº´²ìÊÔ¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤òÊüÁ÷¡£
¡¡ÇÈÅÄ¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤À¤¬¡¢¥´¥ê¤±¤ó¤Ï¡ÖÇÈÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡£´Ø·¸À¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖÈà¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£°û¤ß²ñ¤È¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¡²¬¤ò³«Âó¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸å¤ÇÇÈÅÄ¤¬Íè¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°û¤ß²ñ¤È¤«Á´Á³ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÇÈÅÄ¤Ï¡Ë´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÇÚ¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤À¤±ÆÈÎ©¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈËÜµ¤¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¸ý¤Ë¡£
¡¡ÇÈÅÄ¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£°û¤ß²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¡£Æ´¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Âº·É¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£