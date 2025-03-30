¡ÚJ3Âè7Àá¡Û(ÀµÅÄ¥¹¥¿)

·²ÇÏ 0-2(Á°È¾0-1)ËÌ¶å½£

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[ËÌ]¿ù»³¹ÌÆó(9Ê¬)¡¢±Ê°æÎ¶(62Ê¬)

<·Ù¹ð>

[·²]ÌîÀ¥æÆÌé(17Ê¬)¡¢²ÏÅÄÆÆ½¨(54Ê¬)¡¢ÅÄÆ¬Î¼ÂÀ(90Ê¬+3)

[ËÌ]°æß·½Õµ±(56Ê¬)

¼ç¿³:¿¢¾¾·òÂÀÏ¯

¨¦ËÌ¶å½£¡¢¤­¤ç¤¦³«ºÅ¤Î·²ÇÏÀï¤ÏÁýËÜ¹ÀÊ¿´ÆÆÄ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÔºß¤Ë¡Ä¾¡ÌîÞ«Ê¿¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄê»Ø´ø