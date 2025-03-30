¥Ï¥¯Ìò¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡ÖÀ¤³¦¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÜÉ¸¡×
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGENIC¡Ê¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¡¦Áý»ÒÆØµ®¡Ê25¡Ë3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖLiberty¡×¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢30Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ç¤ÏÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¥Ï¥¯Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢º£¸å¤Ï¡ÈÄ©Àï¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¿´¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦Éð´ï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤¾ì½ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ´¸«¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¾å³¤¸ø±é¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥¯ÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¼¥í¤«¤é·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Çºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ï¥¯ÍÍ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¾å³¤¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿©¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤Ê²ÐÆé²°¤µ¤ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÂ²»¤òÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£