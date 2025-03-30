¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÄ¹Ã«ÀîÃèµ±¤¬¤ï¤º¤«2µå¤Ç¹ßÈÄ¡¡ÀèÆ¬¤Ë»àµå¡õ¸åÂ³¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡¡ÌÚß·¾°Ê¸¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÃèµ±Åê¼ê¤¬2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤ï¤º¤«2µå¤òÅê¤¸¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤ÏÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤â4²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÀîÅê¼ê¤¬¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«ÀîÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¹¥Ä´¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢½éµå¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹â¤á¤ËÉâ¤¡¢»àµå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡¦µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Ë¤ÏºÆ¤Ó½éµå¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¸òÂå¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹Ã«ÀîÅê¼ê¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø°ú¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È£±¡¢2ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÚß·¾°Ê¸Åê¼ê¡£»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È2¤Ä¤Î¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£