°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤¿¤á¡¢¿·µïÁ°¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ËÃó¼Ö°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¡ª¡Ö¼«ÂðÁ°¡¦²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¡×¤Ç¤âÈ³¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡© Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤ËÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¡È¸úÎÏ¡É¤È¤Ï¡©
¡ÖÃó¼Ö¡×¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï
¡ÖÃó¼Ö¡×¤È¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬µÒÂÔ¤Á¡¢²ÙÂÔ¤Á¡¢²ßÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¡¢¸Î¾ã¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸øÆ»¤Ë¼Ö¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡ÖÃó¼Ö¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤¬¼«Âð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¶è´Ö¤Ç¤ÎÃó¼Ö¤ÏÃó¼Ö°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö²ßÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤Î¤¿¤á¤ÎÄä»ß¤Ç¡Ø5Ê¬¡Ù¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¿Í¤Î¾è¹ß¤Î¤¿¤á¤ÎÄä»ß¡×¡Ö±¿Å¾¼Ô¤¬¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤òÎ¥¤ì¤º¡¢Ä¾¤Á¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÃó¼Ö¡×¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈ³Â§¡¦È¿Â§¶â¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
Ãó¼Ö°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¡¦È¿Â§¶â¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢°ãÈ¿¤Î¼ïÎà¤¬¡ÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ´ð½à¤Ï¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼Ö¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Ï¡¢°ãÈ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤±¿Å¾¼Ô¤¬¼ÖÆâ¤äÂ¦¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç·Ù»¡´±¤ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡ÊÃó¼Ö´Æ»ë°÷¡Ë¤Ë¼Ö¤Î°ÜÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ËÃó¼Ö°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ï¡¢°ãË¡Ãó¼Ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë°ÜÆ°¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¼Ö¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤äÃó¼Ö´Æ»ë°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊüÃÖ¼ÖÎ¾³ÎÇ§É¸¾Ï¡×¤È¤¤¤¦²«¿§¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬Å½¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È³Â§¤äÈ¿Â§¶â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÃóÄä¼Ö¶Ø»ß¾ì½êÅù¡×¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¡¢È¿Â§¶â³Û1Ëü2000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¤Î¾ì¹ç¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¾ì½êÅù¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¡¢È¿Â§¶â³Û1Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃóÄä¼Ö¶Ø»ß¾ì½êÅù¡×¤Ç¤Ï°ãÈ¿ÅÀ¿ô3ÅÀ¤ÈÈ¿Â§¶â³Û1Ëü8000±ß¡¢Ãó¼Ö¶Ø»ß¾ì½êÅù¤Ç¤Ï°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¡¢È¿Â§¶â³Û1Ëü5000±ß¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ËÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤âÌµ»ë¤äÅ±²ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
ÃóÄä¼Ö°ãÈ¿¤ÎÀÚÉä¤Ï·Ù»¡´±¤¬ÀÚ¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡ÊÃó¼Ö´Æ»ë°÷¡Ë¤¬ÀÚ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤Ï¡¢·Ù»¡½ðÄ¹¤«¤éÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Î³ÎÇ§»öÌ³¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢ÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÄÌ¾Î¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤Ï¤ß¤Ê¤·¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö´Æ»ë°÷¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊüÃÖÃó¼Ö°ãÈ¿¡×¤Î¼ÖÎ¾¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡´±¤ÈÆ±Åù¤Î°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö°ãÈ¿¤ÎÀÚÉä¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ»ë¤äÅ±²ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
5Ê¬°Ê¾å¤Î²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤ä¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¼Ö¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÃó¼Ö°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÚÉä¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãó¼Ö°ãÈ¿¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Âð¼þÊÕ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤Ê¤É¤«¤éÃó¼Ö¶Ø»ß¶è°è¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°ãÈ¿¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤ÇÃóÄä¼Ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
°¦ÃÎ¸©·Ù»¡ Ãó¡ÊÄä¡Ë¼Ö°ãÈ¿¤Î¼ïÊÌ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー