¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î³§¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤¬¡¡¥Û¥¤¥ß¤äÀçÆ¦¤ä¸µµ¤¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¡¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹♡¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸ú¤¯¤Î¤Ç¤¹¢ö¡×¡¡£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î³§¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤¬¡¡¥Û¥¤¥ß¤äÀçÆ¦¤ä¸µµ¤¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¡¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹♡¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸ú¤¯¤Î¤Ç¤¹¢ö¡×¡¡£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö£Á£Ì£Ó¤Ë¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î³§¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤¬¡¡¥Û¥¤¥ß¤äÀçÆ¦¤ä¸µµ¤¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¡¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹♡¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸ú¤¯¤Î¤Ç¤¹¢ö¡¡¿ÈÂÎ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹♡¡¡¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¢ö¡¡¿²¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤Ç¤¹¤¬¡¡³Î¼Â¤ËÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹♡¡¡¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Ë¤ªÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¡¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¡¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹♡¡¡¾Ð´é¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£´Ç¯£±£°·î£±£°Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û