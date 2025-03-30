DeNAÀïÎÏ³°¢ªµð¿Í¤ÎÀÐÀîÃ£Ìé¤¬²÷Åê¡ª5²ó3°ÂÂÇ4KÎíÉõ¤Ç¹ßÈÄ¡¡Êì¹»¡¦²£ÉÍVÅöÆü¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬³«Ëë3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£5²ó¤Ç89µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢2²ó¤È3¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤ÈÆóÎÝÂÇ¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤âÀ¾Àî¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£
¡¡¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬·ü¤«¤Ã¤¿5²ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÀèÆ¬¡¦ÌÐÌÚ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤º»°ÎÝ¼ê¤ÎºäËÜ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄ¤Ë±¦Á°ÂÇ¤µ¤ì¤Æ1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¹ÃÈå¤ÈºäËÜ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀÖ±©¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¿ùÆâ¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¾Àî¤ò°ì¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¤Ï¥°¥é¥Ö¤òÃ¡¤¤¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î¥Ê¥¤¥ó¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï5ÈÖ¤âÂÇ¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤âµ±¤¤¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤À¡£²¬ËÜ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢ÌçÏÆ¤Î»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¡£µµ°æÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÂÇÀÊ¤È¤Ê¤ëÂè1ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Ø¤Î149¥¥íÄ¾µå¤òº¸Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢»°Áö¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤Ø¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÐÀî¤ÏÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤ÆÇË´é°ì¾Ð¡£µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤¤¤¤Ê¤ê¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¥×¥í5Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»3ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥×¥í½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï²£ÉÍ¡¢Ë¡À¯Âç¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÇDeNAÆþ¤ê¡£22Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢23Ç¯¤ËËÉ¸æÎ¨1.97¡¢24Ç¯¤ËÆ±1.93¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï6·î°Ê¹ß1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ºÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£DeNA¤«¤é¤Î°éÀ®·ÀÌóÂÇ¿Ç¤òÃÇ¤ê¡¢µð¿ÍÆþ¤ê¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¸«»ö¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡1·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏDeNA»þÂå¡¢2022Ç¯7·î14Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Åì¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë¤è¤êµÞ¤¤ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯°ÊÍè990Æü¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï5²ó¤ÇÂÇ¼Ô20¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥íºÇÂ¿¤Î89µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£4»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï2¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï146¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÀÐÀî¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ìµå°ìµåÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃÈå¤µ¤ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢²¿¤È¤«Ç¤¤»¤é¤ì¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£