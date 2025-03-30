Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ö½éµå¤«¤é¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È¡×º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ç1ÈïÃÆ¤Î2¼ºÅÀ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¡Ö´°Á´¤ËÎÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼3 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡Ê36¡Ë¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£7²ó¤«¤éµß±ç¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤À¤¬2¥¤¥Ë¥ó¥°29µå¤òÅê¤²¡¢1ÈïÃÆ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤Ç³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁã¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×2ÅÀ¥Ó¥Ï¥ó¥É¤Î7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ¤ÏÀèÆ¬¤ÎT.¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ë½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤³¤ÎÈïÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ãæ·Ñ¤®¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ï½éµå¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Ééµå¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ö´°Á´¤ËÎÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍÅª¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÐÀï¤ò²ù¤ä¤ó¤ÀÁ°ÅÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«¤ËÅðÎÝ¤òµö¤¹¤È2»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇF.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¤³¤Î²ó2¼ºÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·8²ó¤ÎÅêµå¤Ï2¼ÔÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É»°¼ÔËÞÂà¤Î¹¥Åê¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½éµå¤«¤é¾¡Ééµå¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÅê¤²¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¤é°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢3¾¡7ÇÔËÉ¸æÎ¨6.09¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÀèÈ¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£