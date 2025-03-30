AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÅÐÏ¿¼ÔµÞÁý¡¡µþÅÔ¤Îº§³è±þ±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢³«Àß10Ç¯¼å¤ÇÀ®º§1000ÁÈ°Ê¾å
¡¡·ëº§Áê¼ê¤òÃµ¤¹ÃË½÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµþÅÔÉÜ¤Î¡Ö¤¤ç¤¦¤Èº§³è±þ±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¤¬º£½©¡¢³«Àß10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÍÌ¾¿Í¤ò¾·¤¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë8ÀéÁÈ¶á¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢ÀéÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®º§¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î´Ö¤â¾¯»Ò²½¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÉÜ¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼þÃÎ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃËÀ¾å»Ê¡Ö¥»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¡¼¤ó¤À¡©¡×¡¡¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö½÷À¤ÎÌÏÈÏ²òÅú¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö´°àú¤ÊÊÖ¤·¡ª¡×
¡¡2015Ç¯10·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï²ñ°÷À©¤Ç¡¢¡Öº§³è¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤äÀ®º§¤Þ¤Ç¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡16Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï700¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯3·î¤«¤éAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤¤ç¤¦º§¥Ê¥Ó¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈµÞÁý¤·¡¢ºòÇ¯11·îËö¸½ºß¤Ç¤Ï2697¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±10·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¤µ¤ó¤é¤ò¾·¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£³«Àß¤«¤éºòÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ï7664ÁÈ¡¢À®º§¤ÏÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ç1036ÁÈ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½÷À1¿Í¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤ò¼¨¤¹ÉÜÆâ¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï23Ç¯¤Ë1¡¦11¤È²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤ê¡¢Äì¾å¤²¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤¿Ìó300¿Í¤Î¤¦¤Á98¡ó¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÉÜ¤ÎAI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÅÐÏ¿ÎÁ3Àé±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤ÐÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÌÌÀÜ¤äÀÀÌó½ñÄó½Ð¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤òËÉ¤°¤Ê¤É¹ÔÀ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÜ¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¸þ¤±º§³è»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¡ÖAI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂç¡¹Åª¤Ë¼þÃÎ¤·¡¢É×ÉØ¤ÎÆ¯¤Êý¤ä½»Âð¹ØÆþ¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤ÆÁí¹ç»Ù±ç¼¼¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë