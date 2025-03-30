½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡¡£µ¡¦£²£´Âçºå¤Ç¸½²¦¼Ô¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¤Þ¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀè¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°£É£Â£ÆÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½¹ÔÆâ¤Ç¡¢£µ·î£²£´Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç¸½²¦¼Ô¥Ú¥É¥í¡¦¥¿¥É¥¥¥é¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ËÄ©¤à¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Å²¬¶ä¤ÏºòÇ¯£··î¡¢¥¿¥É¥¥¥é¥ó¤Ë£¹²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¡£»î¹ç¸å¤ÏÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢£¸·î¤Ë´ããÝÄì¡Ê¤¬¤ó¤«¤Æ¤¤¡Ë¹üÀÞ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸½£É£Â£Æ£´°Ì¤Î½Å²¬¶ä¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é¡ÖºòÇ¯¤Î»î¹ç¤Ï½é¤á¤ÆÉé¤±¤¿¡£±¦ÌÜ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼£¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ÏºòÇ¯¾¡¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡££±£°£°¡ó½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀè¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î£²£´Æü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±°Ì¤ÎµµÅÄÏÂµ£¡Ê£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬¡¢Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¡¢½Å²¬¶ä¤¬£±£³Àï£±£±¾¡¡Ê£¹£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ£±Ìµ¸ú»î¹ç¡¢¥¿¥É¥¥¥é¥ó¤¬£²£²Àï£±£·¾¡¡Ê£±£³£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ£±Ê¬¤±¡£