Å¹¼ç¤Ï¼«¿æ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡© ÂÌ²Û»Ò²°¤Î±ü¤Ë¿ßË¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¡ª¡¿¤ª¤«¤·¤Î²È¤Î¥Þ¥À¥à¤µ¤ó¡Ê6¡Ë
¤ª²Û»Òºî¤ê¤¬¹¥¤¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡£ÂÌ²Û»Ò²°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ä¡¿¤ª¤«¤·¤Î²È¤Î¥Þ¥À¥à¤µ¤ó¡Ê1¡Ë¡¿¤ª¤«¤·¤Î²È¤Î¥Þ¥À¥à¤µ¤ó¡Ê1¡Ë
Æ±µéÀ¸¤È¤¦¤Þ¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ü¤Ã¤Á¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎË¨¡£ÏÂ²Û»Ò¤äÍÎ²Û»Ò¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê°ìÊý¡¢ÂÌ²Û»Ò·Ï¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±«½É¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¾¦Å¹³¹¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÂÌ²Û»Ò²°¡Ö¤ª¤«¤·¤Î²È ¤Ê¤¬¤ß¤Í¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤ÎÅ½¤ê»æ¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâ½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤ÎÅ¹¼ç¡¦¤Ò¤è¤ê¤È¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¡£Ë¨¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡½¡½¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏharaÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ª¤«¤·¤Î²È¤Î¥Þ¥À¥à¤µ¤ó¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áhara¡¿¡Ø¤ª¤«¤·¤Î²È¤Î¥Þ¥À¥à¤µ¤ó¡Ù