¹âÂÑµ×ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤Ç¤º¤Ã¤ÈåºÎï¤Ê¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¡Ö¥¿¥Õ¥¹¥ê¥ó¥°¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×
2023Ç¯5·î26Æü¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Û¤É½ý¤ä±ø¤ì¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡Ö¥¿¥Õ¤µ¡×¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥á¡¼¥¸¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥¹¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¥¿¥Õ¥¹¥ê¥ó¥°¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËèÆü»È¤Ã¤Æ¤â¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤ÂÑµ×À¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ÂÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¨¤ì¤Æ¤â¤µ¤Ã¤È¤Ò¤È¿¡¤¤Ç¥·¥ßÃÎ¤é¤º
¡Ö¥¿¥Õ¥¹¥ê¥ó¥°¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤ÏÁÇºà¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÃÏ¤¬¤Ê¤ó¤À¤«ÆÃ¼ì¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼Á´¶¤ò²¿¤«¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ä¥´¥à¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡Ö¥Ç¥å¡¼¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦¹âÂÑµ×¤Î¹çÀ®¼ù»éÁÇºà¡£½ýÀ×¤¬»Ä¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¿å¤ä·ÐÇ¯Îô²½¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤â¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁÇºà¡¢¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤â¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¼è¤ì¤Ð¤³¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á´¥¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤Î¿¯Æþ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉôÊ¬¤Ë¤ÏYKK¤Î»ß¿å¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤Ê¤é¿åÇ¨¤ì¤Ë¶±¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Âç½¼¼Â¡ª
Íê¤ì¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¤â¡Ö¥¿¥Õ¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¾®Êª¼ýÇ¼ÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏºÇÂç11¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥êÂÐºö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¾®Á¬¤ä¤ª»¥¡¢¥«¡¼¥É3Ëç¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Ç¤âÄ¾ÀÜÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ýÇ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¤â¤Ï¤ä¡Ö¥¿¥Õ¥¹¥ê¥ó¥°¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê³°½Ð¤â¤³¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥óÉôÊ¬¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î³«¤¸ý¤¬¿¼¤¤¤Î¤¬ÊØÍø¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Ð¥Ã¤È³«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â²ÙÊª¤òÃµ¤·¤¿¤ê¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¿¥ó¤ÈÊÄ¤Þ¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó
¤â¤¦1¤Ä¡¢¿·´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÌÌ¥Õ¥¿ÉôÊ¬¤Î³«ÊÄÆ°ºî¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤Å¤±¤ë¤È¥Ñ¥Á¥ó¤È¾¡¼ê¤ËÊÄ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£½é¤á¤Ï¾¯¡¹¤â¤¿¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬´·¤ì¤ì¤Ð¤à¤·¤í¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¡£
¤à¤·¤í¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç³«¤±¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥×¥é¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤â¿·¤·¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤ÎÆÍµ¯¤ò²¡¤·¤ÆÈ´¤º¹¤·¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡Ö¥¿¥Õ¥¹¥ê¥ó¥°¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ³¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç³°¤ì¡¢µÕ¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Ñ¡¼¥ÄÆ±»Î¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥Á¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤¬½¾Íè¤Î¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥Õ¥¹¥ê¥ó¥°¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï±«¤ÎÆü¤âÆüº¹¤·¤Î¶¯¤¤Æü¤â¡¢ËèÆü»È¤¨¤ë¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥«¡¼¥¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
>>¡ÖÄ¹Ç¯åºÎï¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡£±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢½ý¤Ë¤â¶¯¤¤¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤«
Source: CoSTORY