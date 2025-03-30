¾Íè¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¡¢20Âå¡Á50Âå¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤À¤¬¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬75%°Ê¾å
¥·¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¤Ï3·î19Æü¡¢¥±¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬º£¸å²ð¸î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2·î13Æü¡Á20Æü¡¢20Âå¡Á70Âå¤ÎÃË½÷258¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤Þ¤º¡¢²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢73.2%¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢50.9%¤¬¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢70Âå¤Ç¤Ï¡Ö²ð¸î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬61.2%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Æ¤¬²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢¾Íè¤Î²ð¸î¤ÎÉÔ°Â¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á´Ç¯Âå¤Ë¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤À¤¬¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢20Âå¡Á50Âå¤Ç¤Ï75%°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¾Íè¤Î²ð¸î¤ÎÉÔ°Â¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«¹ÔÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
²ð¸î¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢20Âå¡Á30Âå¤Ç¤Ï¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡Á300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Î²óÅú¤¬35%°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢70Âå¤Ç¤Ï¡Ö500Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ö1000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Î¹ç·×²óÅú¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ð¸î¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
²ð¸îÈñÍÑ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á´Ç¯Âå¤Î72.2%¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤Þ¤º¡¢²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢73.2%¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢50.9%¤¬¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢70Âå¤Ç¤Ï¡Ö²ð¸î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬61.2%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¾Íè¤Î²ð¸î¤ÎÉÔ°Â¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á´Ç¯Âå¤Ë¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤À¤¬¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢20Âå¡Á50Âå¤Ç¤Ï75%°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¾Íè¤Î²ð¸î¤ÎÉÔ°Â¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«¹ÔÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
²ð¸î¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢20Âå¡Á30Âå¤Ç¤Ï¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡Á300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Î²óÅú¤¬35%°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢70Âå¤Ç¤Ï¡Ö500Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ö1000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Î¹ç·×²óÅú¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ð¸î¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
²ð¸îÈñÍÑ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á´Ç¯Âå¤Î72.2%¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£