Ç¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê°äÅÁÉÂ¡ØÂ¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¡Ù¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ç¤ä¾É¾õ¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤5¤Ä¤Î¤³¤È
1.Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤È¤Ï¡©
Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ï¡¢Ç¤Î°äÅÁÀ¼À´µ¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¤ËÂ¿¿ô¤Î±ÕÂÎ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç¹Ë¦¡Ê¤Î¤¦¤Û¤¦¡¿ÂÞ¾õ¤ÎÉÂÊÑ¤Î¤³¤È¡Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Ç¹Ë¦¤Î¿ô¤äÂç¤¤µ¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÀµ¾ï¤ÊÁÈ¿¥¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ç¹Ë¦¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¿Õµ¡Ç½¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ÕÉÔÁ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ï°äÅÁÀ¼À´µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÇ¤¬Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»ÒÇ¤Ë°äÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥Ú¥ë¥·¥ãÇ¤ä¤½¤Î¸òÇÛ¼ï¡Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Î¾É¾õ
Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¹Ë¦¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿°ûÂ¿Ç¢ ¿©ÍßÉÔ¿¶ ÂÎ½Å¸º¾¯ ÓÒÅÇ ¸µµ¤¾Ã¼º ³èÆ°ÎÌ¤ÎÄã²¼¡¡¡¡¤Ê¤É
¤¿¤À¤·¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤Î¿ÕÂ¡ÉÂ¤äÉÂµ¤¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÂ¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÁá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
3.Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ç¤Î¼ïÎà
Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤ÏÀè¤Ë¤â¾¯¤·½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÇ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë°äÅÁÉÂ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÉÊ¼ï¤ÏÂ¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ë¥·¥ã ¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó ¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ø¥¢ ¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢ ¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ú¥ë¥·¥ã¤ò¸òÇÛ¤·¤¿ÉÊ¼ï
¤³¤ì¤é¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÇ¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥³ー¸¡ºº¤ä°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ªÂ¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ï¾åµ¤ÎÇ¼ï°Ê³°¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥É¡¢»¨¼ïÇ¤Ê¤É¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
4.Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Î¼£ÎÅË¡
Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í´°¼£¤µ¤»¤ë¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¡¢¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤ÏÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤äÉÂ±¡¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤¿ÎÅË¡¿©¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¦¾É¾õ¡ÊÃ¦¿å¡¢¹â·ì°µ¡¢ÉÏ·ì¤Ê¤É¡Ë¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í¢±Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìô¤¬ÅêÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÓÒÅÇ¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¤Ê¤É
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸ÉÂµ¤¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£½Ã°å»Õ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°¦Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤ÎÍ½ËÉË¡
Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ï°äÅÁÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂ¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÉÊ¼ï¤ÎÇ¤òÈË¿£¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ç¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÂµ¤¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤»ÒÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤ÎÈ¯À¸¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áá´üÈ¯¸«¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤ÏÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÁá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Â¿È¯ÀÇ¹Ë¦¿Õ¤Ï¡¢Ç¤Î°äÅÁÉÂ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ë¥·¥ã¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢È¯¾É¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ä´°¼£¤òË¾¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÁá´ü¼£ÎÅ¤Ç¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤êÈË¿£¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÆü¾ïÅª¤ËÇ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¥È¯¼ï¤ÎÇ¤Ï°ÛÊÑ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ç¤â°ìÅÙ¸¡ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)