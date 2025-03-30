¡ÈÂçÀÚ¤µÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ÉÆüËÜ¤Î¿¹¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ë¥³¥ó¥Æ¥ÊÉÄÌÚ¤Î°éÀ®¡¡²¹ÅÙ´ÉÍýÅ°Äì¤Ê¤É¤ÇÌó3Ç¯¤ÎÀ¸°é´ü´Ö¤¬1Ç¯¤ËÃ»½Ì¡Ú¥¢¥¹¥è¥¯¡ª¡Û
¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ÊÉÄÌÚ¡×¤òÀ¸»º¤¹¤ë¸½¾ì¤Ë½¾»ö¤¹¤ë½»Í§ÎÓ¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡£Å°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó3Ç¯¤«¤«¤ëÀ¸°é´ü´Ö¤¬1Ç¯¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Î¿¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Å°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤É¤ÇÌó3Ç¯¤«¤«¤ëÀ¸°é´ü´Ö¤¬1Ç¯¤Ë
°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÎÐË¤«¤ÊÂç¼«Á³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤¤¤ÞÈ²ºÎ¤ÎÅ¬Îð´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë©ÅÄÏÂÀ¸¤µ¤ó¡§
¿¹¤ÏÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤É¤ó¤É¤óºÐ¤ò¼è¤ë¡£
Æó»À²½ÃºÁÇ¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÎÌ¤â¸º¤ì¤Ð¡¢ÅÚ¤òÄÏ¤àÎÏ¤â¸º¤Ã¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½»Í§ÎÓ¶È¤ÎË©ÅÄÏÂÀ¸¡Ê¤è¤â¤®¤À¡¦¤«¤º¤ª¡Ë¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Î¿¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ÊÉÄÌÚ¡×¤Ç¤¹¡£
Ë©ÅÄÏÂÀ¸¤µ¤ó¡§
¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ç¼ï¤«¤é°é¤Æ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤¤Á¤ó¤È³°¤Ë½Ð¤·¤ÆÉ÷¤ËÅö¤Æ¤Æ¶¯¤¯¤·¤¿Êª¤ò½Ð¤¹¡£
¤³¤Î¹©Äø¤¬°ìÈÌÅª¤ËÈª¤Çºî¤ë¤è¤ê¤âÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç°é¤Æ¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Å°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó3Ç¯¤«¤«¤ëÀ¸°é´ü´Ö¤¬1Ç¯¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÆüËÜ¤Î¿¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë©ÅÄÏÂÀ¸¤µ¤ó¡§
ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¿¢¤¨¤ëÊª¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉÄÌÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¼«ÂÎ¤â¹âÎð²½¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£
¿¢¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¡ÊÁá¤¯¡Ë°éÀ®¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¿¹¤ËÉÄÌÚ¤ò¤¤Á¤ó¤È¶¡µë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡¢¿¹ÎÓ¤ä¤½¤³¤Ë½»¤àÆ°Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿Ë©ÅÄ¤µ¤ó¡£¿¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡È¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤ÈÉÄÌÚ¤Î°éÀ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë©ÅÄÏÂÀ¸¤µ¤ó¡§
Å¬´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿À°¤¨¤Æ¿¢¤¨¤Æ°é¤Æ¤ë¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤¿ÌÚ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¿¹¤¬·ò¹¯¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¡£ÎÓ¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¹¤ò¼é¤ë¡¢¹ñÅÚ¤ò¼é¤ëÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿¹ÎÓ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ëË©ÅÄ¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ï¤¢¤¹¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 3·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë