¡ÖÍ¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡©¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï³°Ìî¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¾Ç¤é¤º¡¢ÍÉ¤é¤¬¤º¡¢ÊÝ¤Æ¤ë¤«¡×
»Ë¾åºÇÂ®¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÌ¡¹¡£(C)Getty Images
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬¸ø¸À¤·¤¿µæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¡¢²¤½£¤äÆîÊÆ·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¤¬WÇÕ¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ëÀèÀ©ÃÆ¡ª¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ±ûÆÍÇË¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥´¥é¥Ã¥½¤ò¸«¤ë
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç°ìÅÙ¤â¥Ù¥¹¥È8¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬»³¤Û¤É½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È³Êº¹¼Ò²ñ¤Î½»¿Í¤ËÓñ¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤¦¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ÆÌÜÉ¸¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á´¤¯°Ê¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤¢¤ë¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÅªÃÏ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¡×¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇPKÀï¤ÎËö¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ù¥¹¥È16¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥Ù¥¹¥È4¤ËºÆÀßÄê¤¹¤Ù¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¾åµ¤Î2¤Ä¤À¡£ÆüËÜ¤Ïº£¤Þ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎPKÀï¤Ë2010Ç¯¤È2022Ç¯¤Ç2ÅÙÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤òÁê¼ê¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤â¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤òÁê¼ê¤ËÀèÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤¬¥Ù¥¹¥È8¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¡×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¡¢5¥Ð¥Ã¥¯Åù¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¼éÈ÷¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢PKÀï¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ï¤³¤Î2ÅÀ¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡Ä¼¡¤Î4Ç¯¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¡©¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬2Ç¯¤Ë1²ó¤Ê¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢4Ç¯¤ÏÄ¹¤¹¤®¤ë¡£À®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÁª¼ê¼«¿È¤Î¸ý¤«¤é¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÌÜÉ¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌÜÉ¸¤¬¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¾Ú¤À¡£¥Ù¥¹¥È8¤ò¼ÂºÝ¤ËÃ£À®¤·¤¿¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¤³¤ÎºÝ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ²áÅÀ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
µ×ÊÝ¤¬¹¶·â¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£(C)Getty Images
¡¡ÌÜÉ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤È½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¼Á¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂÐ¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂÐ¥»¥Í¥¬¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂÐ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÐ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢ÆüËÜÂÐ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥â¥í¥Ã¥³ÂÐ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂÐ´Ú¹ñ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂÐ¥¹¥¤¥¹¡¢°Ê¾å8»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³ÆÁÈ1°Ì¤È2°Ì¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏÎÌº¹¤Î¤¢¤ëÂÐÀï¤¬Â¿¤¤¡£¡ÊÍ¾ÃÌ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï1°ÌÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¼ê¶¯¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ù¥¹¥È4¤Ø¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¤¯¤¸±¿¤Î°¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂÐ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂÐ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³ÂÐ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢°Ê¾å¤Î4»î¹ç¤À¡£2°ÌÆÍÇË¤ÎÂçÈ¾¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¹ë¹ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÂç²ñ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Á¡¼¥à¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä³Ú¤Ê¥«¡¼¥É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ÑÀï¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤³¤³¤Ç¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½à¡¹·è¾¡¤òÀ©¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤ÊËÜÊª¤Î¶¯¤µ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Î¼éÈ÷¤ÈPKÀï¤Î¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤¬¥Ù¥¹¥È8¤È¥Ù¥¹¥È4°Ê¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿À®²Ì¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤òÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÇÇË¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¹¥À®ÀÓ¤ÈÆâÍÆ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡¢ÂèÆó¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤³¤Î2¤Ä¤À¡£¼þ¤ê¤«¤éÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂÅÅö¤ÊÌÜÉ¸½¤Àµ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤³¤È¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡Ö¡ÊÌÜÉ¸¤ò¡Ë¥Ù¥¹¥È4¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Í¥¾¡¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤À¡×¡ÖÁ°²ó·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢²ù¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È4¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¥¾¡¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Î¥ê¤äÊ·°Ïµ¤¤À¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ï´í¤¦¤¤¡£¥Î¥ê¤äÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¤¤È¤¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï²¿¤ÎÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°¤¤»þ´ü¤¬Íè¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¾¡Íø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÔËÌ¤â·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤È¸½¼Â¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÝ¤Æ¤ë¡×¤Î¤«¡¢·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×ÇÔÂà¸å¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¡¢¾¯¤·´í¤¦¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬¶¯¤Þ¤ì¤Ð¡¢¸Ä¡¹¤Ë¾Ç¤ê¤äÍ¦¤ßÂ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¡¡º£¸å¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤±¤Ð°ìÁØ¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡×¤Î·ï¤Ç¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¿È¤ÎÄøÃÎ¤é¤º¡×¡Ö¸½¼Â¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢ÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢³°¤¬Áû¤¬¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢Ãæ¤Þ¤ÇÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£
¡¡2010Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È2022Ç¯¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½éÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»Ë¾å2Îã¤·¤«¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£2010Ç¯Åö»þ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÎ¨¤¤¤¿¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¹¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢½éÀï¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁª¼ê¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿¤âÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡1ÀïÌÜ¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ï2ÀïÌÜ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±Åù¤ÎÈãÈ½¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¹¥±´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¨¤ÆÍî¤ÁÃå¤Ê§¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÊÑ¤ò¶¯Ä´¡£¤É¤Î¤ß¤Á¡¢3¡Á4Æü¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ç¤é¤º¡¢ÍÉ¤é¤¬¤º¡£¤³¤Î¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¹¥±¤ÎÂÖÅÙ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢²÷¿Ê·â¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤À¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ¤¬Àë¸À¤·¤¿¡ÖÍ¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ï³µ¤ÍÎÉ¤¤¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¥á¥ê¥Ã¥È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¤·Í£°ì¡¢³°¤òÁû¤¬¤·¤¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¾Ç¤é¤ºÍÉ¤é¤¬¤ºÊÝ¤Æ¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò½ü¤±¤Ð¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÂç¸ý¤òÃ¡¤¤¤¿¸å¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤òÀë¸À¤·¤¿2014Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â¤½¤¦¡£¤É¤Á¤é¤âÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ä¥¤¥é¥¯¤Ê¤É¤ÎÁê¼ê¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¾Ç¤ê¡¢ÍÉ¤é¤®¡¢ÊÝ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ï¶¯¤¤¡£¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÌô¤Ë¤âÆÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¸ù¤òÁÕ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¤Æ¤ë¤«¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¹¥±¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸:À¶¿å±ÑÅÍ]