¡Ú¤¤ç¤¦¤Î1¥·¡¼¥ó¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¡¡ÀèÈ¯¡¦ÀÐÀîÃ£Ìé¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¥×¥í½éÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡£½é²ó¤Î3¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤ò¥µ¡¼¥É¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬½èÍý¤¹¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÀÐÀîÅê¼ê¤ËÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ëÌóÂ«»ö¤¬¡£¤½¤ì¤ÏµÜºê¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËºäËÜÁª¼ê¤¬¡Ö¤³¤Î1Ç¯¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ÀÐÀîÅê¼ê¤ÏËèÆü¥¦¥¨¡¼¥È¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òºäËÜÁª¼ê¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¼«¿È¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÀÐÀîÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤È¤¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âº·É¤¹¤ë¸½Ìò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÎå¤Þ¤·¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£