ÅÏîµÈþÊæ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤Ï365ÅÀ¡Ö°ìÇ¯Ãæ»ä¤È²á¤´¤·¤Æ¡×
¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÏîµÈþÊæ¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÅÏîµÈþÊæ 2025.4-2026.3 CALENDAR¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
Á´¥«¥Ã¥È»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£»Íµ¨¤Ë±þ¤¸¤¿»Í¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò±é¤¸¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤«¤éÇ¯¾åÃËÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤ËÅÔÆâ¤ÈÀéÍÕ¤Ç»£±Æ¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ2ºýÌÜ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»ä¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤âÆ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤Î¾å¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÆüÉÕ³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢»ä¤òËèÆü¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¥Þ¥Á¥ë¥À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤´¶¤¸¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐÍè±É¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö365ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö°ìÇ¯Ãæ»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢4·î¤«¤éÍèÇ¯¤Î3·î¤Þ¤Ç365Æü¤ò»ä¤È²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£365ÅÀ¤Ç¤¹¡¢¤ï¡¼¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£