¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é°ú¤Ã±Û¤¹¤±¤É¡¢ÊÉ¤Ë¥¥º¤¬¤¢¤ê¡ÖÉß¶â¡×¤¬Ìá¤ë¤«ÉÔ°Â¡£Éã¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡ÖÍ¼Êý¤ËÎ©²ñ¤¤¤¹¤ì¤Ð°Å¤¯¤Æµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê!? ¤¢¤È¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¡©
°ú±Û¤·¤ÎÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò°Å¤¤»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¡©
°ú±Û¤·¤ÎÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò°Å¤¤»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¤Ï»ö¼Â¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ï²ÙÊª¤¬±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤¬¼è¤ê³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¿¿¤Ã°Å¤ÎÃæ¡¢°ú±Û¤·¤ÎÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢²ûÃæÅÅÅô¤Ê¤É¤Ç¾È¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³ÎÇ§¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê½ý¤ä±ø¤ì¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ú±Û¤·¤ÎÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò°Å¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Î©¤Á²ñ¤¤¸å¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
°Å¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤ÏÌµ»ö¤ËºÑ¤ó¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´ÉÍý¼Ô¤¬ºÆÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½¤Á¶¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤ÏÆþµï»þ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¸¶¾õ²óÉü¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÉ²ÃÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âàµî»þ¤ËÀÁµá¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤
Âàµî»þ¤Ë³ÎÇ§¤«¤éÀÁµá¤Þ¤Ç¤ò´°Î»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸åÆü¡¢ÄÉ²ÃÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÄÉ²ÃÀÁµá¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÄÉ²ÃÀÁµá¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²ÃÀÁµá¤¬ÉÔÅö¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÉÔÅö¤ÊÀÁµá¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¤ä¾²¤¬ÂÀÍÛ¸÷¤Ç·ÐÇ¯Îô²½¤·¤¿¾ì¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÄÂ¼Ú¿Í¤Î²á¼º¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¶¾õ²óÉü¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ÇÀÁµá¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤ÇÊä½¤¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²ÃÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î©¤Á²ñ¤¤¸å¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
Î©¤Á²ñ¤¤¸å¤ËÄÂÂßÊª·ï¤Î½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÄÉ²ÃÀÁµá¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Âç²È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿ー¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ÀÌó½ñ¤Î³ÎÇ§
Î©¤Á²ñ¤¤¸å¤ËÄÉ²ÃÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï·ÀÌó½ñ¤ÎÆÃÌó»ö¹à¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃÌó¤ÎÉôÊ¬¤ËµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÁµá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÀßÈ÷¤Î½¤ÍýÈñ¡×¤ÏËÜÍè¡¢Âç²È¡ÊÄÂÂß¿Í¡Ë¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÌó¤ËÀßÈ÷¤Î½¤ÍýÈñ¤ÏÄÂ¼Ú¿Í¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë»ÝµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²È¤ËÁêÃÌ
ÄÉ²ÃÀÁµá¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç²È¤Ë¤½¤Î»Ý¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÍ²¼¤²¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢ÄÉ²ÃÀÁµá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²È¤ËÃÍ²¼¤²¸ò¾Ä¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢º¬µò¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö·ÀÌó½ñ¤ÎÆÃÌó¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ
Âç²È¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿ー¡×¤ä¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¾ÃÈñ¼Ô¶¨²ñ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿ー¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄÂÂßÊª·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤è¤¦
ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ï¡¢°Å¤¤»þ´Ö¤Ë¹Ô¤¦¤È½ý¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å¤«¤éÄÉ²ÃÀÁµá¤¬¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÅÙ¤ÏÀÁµá¤Ê¤·¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½ý¤ò¤Ä¤±¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤ËÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÂàµîÎ©¤Á²ñ¤¤¸å¤ËÄÉ²ÃÀÁµá¤¬¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê½»Âð¶É ¸¶¾õ²óÉü¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー