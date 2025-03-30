¤ª²Ö¸«¥Ç¡¼¥È¤Ç½÷À¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½Õ¤ÎÄêÈÖ¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¤ª²Ö¸«¡£ºù¤Î²¼¤Ç¤Ï»×¤ï¤ºÉâ¤«¤ì¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½÷À¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤Îµ¤¸¯¤¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤È¤¿¤ó¤Ë¤´µ¡·ù¥Ê¥Ê¥á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À240Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤ª²Ö¸«¥Ç¡¼¥È¤Ç½÷À¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¡Ø¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â°ì½ï¤ËÍè¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ËþÂ´¶¤òÅÁ¤¨¤ë
¡Ö¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ë¤Î¤«¡¢Âà¶þ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹ÃËÀ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö²ÖÊ´¾É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦
¡Ö¤Î¤É°»¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤¬¥¯¥·¥ã¥ß¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Î¾É¾õ¤ò¸«¤»¤¿¤éÍ¥¤·¤¯¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÌÜÌô¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢²ÖÊ´¾É¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï°ìÄÌ¤ê¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¡¢·ÈÂÓ¤Ç¤Î»£±Æ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éSNS¤Ç¼«Ëý¤·¤¿¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª²Ö¸«¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºù¤È°ì½ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö²¹¤«¤¤¤ªÃã¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¡¢¤ª¼ò°Ê³°¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¡Ö¼òÀ¹¤ê¤ÏÃËÆ±»Î¤Î²Ö¸«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤ª¼ò¥ª¥ó¥ê¡¼¤À¤È¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È©´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬·ê¾ì¤À¤è¡×¤È¡¢¥È¥¤¥ì¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯
¡Ö¤ª²Ö¸«¤Î»þ´ü¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¹ÔÎó¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Ïµ¤³Ú¤ËÍÑ¤òÂ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬½÷À¤ÎÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èæ³ÓÅª¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥ì¤Î¾ì½ê¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ª¤¡¢½÷À¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¡ª¡×¤È¡¢½÷À¤¬ºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë
¡ÖÈà¤Î·ù¤¤¤Ê¥â¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý»²¤·¤¿½÷À¤ÏÆâ¿´ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¡Ö¥·¥§¥Õ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Û¤É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´î¤Ù¤Ð¡¢Ã£À®´¶¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÆü±¢¤À¤è¡×¤È¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡Ö½Õ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤êËº¤ì¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ª²Ö¸«¤Ë¤ª¤±¤ëÆüº¹¤·¤Î¶¯¤µ¤ò´Å¤¯¸«¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥·¥ß¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ªÈ©¤Î¿´ÇÛ¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤éÆü±¢¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢É¨³Ý¤±Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ë¤ò»ý»²¤¹¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¡ØÂß¤·¤Æ¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ª²Ö¸«¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤·¤âÂ¿¾¯¤Î´¨¤µ¤Ê¤é¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë±óÎ¸¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â»÷¹ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤ª»¶Êâ¥â¡¼¥É¤ÎÉþÁõ¤òË«¤á¤ë
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ó¥×¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ì¥¤·Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤à½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÊâ¤¤ä¤¹¤¤³Ê¹¥¡×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿ÅØÎÏ¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëµ¤¸¯¤¤¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª²Ö¸«¤Ï½Õ¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤±¤Ë¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×240Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ö¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ë¤Î¤«¡¢Âà¶þ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹ÃËÀ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö²ÖÊ´¾É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦
¡Ö¤Î¤É°»¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤¬¥¯¥·¥ã¥ß¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Î¾É¾õ¤ò¸«¤»¤¿¤éÍ¥¤·¤¯¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÌÜÌô¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢²ÖÊ´¾É¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï°ìÄÌ¤ê¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¡¢·ÈÂÓ¤Ç¤Î»£±Æ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éSNS¤Ç¼«Ëý¤·¤¿¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª²Ö¸«¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºù¤È°ì½ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö²¹¤«¤¤¤ªÃã¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¡¢¤ª¼ò°Ê³°¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¡Ö¼òÀ¹¤ê¤ÏÃËÆ±»Î¤Î²Ö¸«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤ª¼ò¥ª¥ó¥ê¡¼¤À¤È¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È©´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬·ê¾ì¤À¤è¡×¤È¡¢¥È¥¤¥ì¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯
¡Ö¤ª²Ö¸«¤Î»þ´ü¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¹ÔÎó¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Ïµ¤³Ú¤ËÍÑ¤òÂ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬½÷À¤ÎÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èæ³ÓÅª¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥ì¤Î¾ì½ê¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ª¤¡¢½÷À¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¦¤Þ¤½¤¦¡ª¡×¤È¡¢½÷À¤¬ºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë
¡ÖÈà¤Î·ù¤¤¤Ê¥â¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý»²¤·¤¿½÷À¤ÏÆâ¿´ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¡Ö¥·¥§¥Õ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Û¤É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´î¤Ù¤Ð¡¢Ã£À®´¶¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÆü±¢¤À¤è¡×¤È¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡Ö½Õ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤êËº¤ì¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ª²Ö¸«¤Ë¤ª¤±¤ëÆüº¹¤·¤Î¶¯¤µ¤ò´Å¤¯¸«¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥·¥ß¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ªÈ©¤Î¿´ÇÛ¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤ê¡¢ºÇ½é¤«¤éÆü±¢¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢É¨³Ý¤±Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ë¤ò»ý»²¤¹¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¡ØÂß¤·¤Æ¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ª²Ö¸«¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤·¤âÂ¿¾¯¤Î´¨¤µ¤Ê¤é¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë±óÎ¸¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â»÷¹ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¤ª»¶Êâ¥â¡¼¥É¤ÎÉþÁõ¤òË«¤á¤ë
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ó¥×¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ì¥¤·Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤à½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÊâ¤¤ä¤¹¤¤³Ê¹¥¡×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿ÅØÎÏ¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëµ¤¸¯¤¤¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª²Ö¸«¤Ï½Õ¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤±¤Ë¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×240Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº