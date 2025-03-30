¡Úµð¿Í¡Û°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤ÎÀÐÀîÃ£Ìé¤¬¥×¥í½é°ÂÂÇ¡õ½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡¡Ö£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¡¡ºòµ¨£°ÂÇÀÊ¤ÎÃË¤¬¥Ð¥ó¥¶¥¤
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Á°£Ä£å£Î£Á¤Îµð¿Í¡¦ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬³«ËëÂè£³Àï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡¢½éÀèÈ¯¡£¡Ö£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Çµð¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£²²ó£²»àËþÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¢½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º¸Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤ËÂÐ¤·½éµå¤«¤é£²µåÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ë¾ìÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¯¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò£²µå¸«¶Ë¤á¤¿¸å¡¢³°³Ñ£±£´£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÁ¯¤ä¤«¤Ëº¸Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÅê¼ê¡¦ÀÐÀî¡×¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥¶¥¤¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÄÌ»»£³ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¦¤ì¤·¤¤½é¥Ò¥Ã¥È¡££Ä£å£Î£Á»þÂå¤Ï£²£²Ç¯¤Î£±ÂÇÀÊ¡¢£²£³Ç¯¤Î£±ÂÇÀÊ¤Î¤ß¤Ç¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£