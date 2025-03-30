Æ£ËÜÈþµ®¡¡É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤È°¦¤ÎÃÇÈ±¼°¡¡ÂçÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥í¡¼!¥ß¥¥Æ¥£¡×¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¿¤Ð¤·¤¿Ä¹È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ë¡¢ÃÇÈ±¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÈ±¤òÀÚ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶»¸µ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤ÎÃÇÈ±¼°¤ò·è¹Ô¡£Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ä¶¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡£»ä¤â¼ä¤·¤¤¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ£ËÜÎ®¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾±»Ê¤Ë´°À®¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤Í!¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¾±»Ê¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡¢»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡£18Ç¯¤°¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÂ¥¤¹Æ£ËÜ¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º¡¢¶»¸µ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤ò°ìµ¤¤Ë¼ª¤Î²£¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¡È¥¸¥ç¥¥¸¥ç¥¡É¡£Ê¹¤¤¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¥Ï¥µ¥ß¤Î²»¤Ë¶Ã¤¯¡¢¾±»Ê¤ËÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿È±¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°È±¤Ï¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿È±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¡¢½ªÎ»¡£Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡£¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢»÷¹ç¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖÀÎ¤Î¤½¤Î¡Ä¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡È¾¤ÐÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÌÜ±£¤·¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö¥ï¥«¥á¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¡Ä¡£²È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤¤è¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×¤È¼º¾Ð¤¹¤ë¾±»Ê¤ò¡¢Æ£ËÜ¤¬Îå¤Þ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤Ë¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç¥«¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤¿¾±»Ê¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ã»È±»Ñ¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¡È¥ï¥«¥á¤Á¤ã¤ó¥Ø¥¢¡É¤ÇÍèÅ¹¤·¤¿¾±»Ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Ð¤ì¤ÆÈ³¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤é¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ»È±»Ñ¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¡£¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡£¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¡£¤³¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤È°ã¤¦¤ï¡£²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤¤¡ª¤¤¤¤¡ª¤¤¤¤¡ª¡×¤È°¦¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£