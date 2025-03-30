ÆüÃæ´Ú¡ÖÂ¿¹ñ´ÖËÇ°×¤ò»Ù»ý¡×¡¡¥½¥¦¥ë¤ÇËÇ°×Áê²ñ¹ç¡¢5Ç¯È¾¤Ö¤ê
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÆüÃæ´Ú3¥«¹ñ¤¬30Æü¡¢Ìó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·ÐºÑËÇ°×Ã´ÅöÁê²ñ¹ç¤ò¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÊÝ¸î¼çµÁ¤Ë·¹¤¯Ãæ¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤ÎÂ¿¹ñ´ÖËÇ°×ÂÎÀ©¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆüÃæ´Ú¤Î¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡Ë¸ò¾Ä¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÆ£ÍÆ¼£·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï²ñ¹ç¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¹ñºÝ´Ä¶¤ÏÉÔ°ÂÄêÀ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝ·ÐºÑ¤ò°Ý»ý¡¢¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î²¦Ê¸Þ¹¾¦Ì³Áê¤Ï¡Ö¼«Í³ËÇ°×¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ°ìÂÎ²½¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£´Ú¹ñ¤Î°ÂÆÁº¬»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»Áê¤Ï¡Ö°ÂÄêÅª¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊËÇ°×¡¦Åê»ñ´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£