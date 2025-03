ÄÌ»»10¥·ー¥º¥óÌÜ¡Ä¥Þ¥Ö¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù200ËÜ°Ê¾å¤ò¥¯¥ê¥¢

3月30日(現地時間29日)。ダラス・マーベリックスは、敵地ユナイテッド・センターへ乗り込み、4連勝中のシカゴ・ブルズを相手に120-119で勝ち切った。

マブスではクレイ・トンプソンが20得点、PJ・ワシントンが19得点7リバウンド2ブロック、アンソニー・デイビスが18得点7リバウンド5アシスト2ブロック、カイ・ジョーンズが15得点7リバウンド3アシスト4スティール2ブロック、スペンサー・ディンウィディーが14得点8リバウンド11アシストを残すなど計7選手が2ケタ得点を奪取。

ここ5戦を4勝1敗としたマブスは、ウェスタン・カンファレンス9位の37勝38敗。10位のサクラメント・キングス(36勝38敗)が0.5ゲーム、11位のフェニックス・サンズ(35勝39敗)が1.5ゲーム差で迫る中、プレーイン・トーナメント出場圏内をキープしている。

そしてこの日10投中5本の3ポイントシュートを決めたトンプソンが、今シーズン全体の成功数を201本としたことで、通算10度目の1シーズン200本以上成功を達成。

トンプソンの記録を上回るのは、昨シーズンまでゴールデンステイト・ウォリアーズでチームメートだった“スプラッシュ・ブラザーズ”の相棒ステフィン・カリーの12度となっている。

今シーズンからマブスでプレーするトンプソンは、66試合の出場で平均27.6分14.3得点3.6リバウンド2.1アシストに3ポイント成功率39.3パーセント(平均3.0本成功)を残し、先発の一角を務めている。

Tonight, Klay Thompson reached 200 3PM on the season.

That's his 10TH SEASON with 200+ 3PM, the 2nd most in NBA history, behind only…

Stephen Curry, with 12 seasons! https://t.co/IXUBBELHow pic.twitter.com/VaMJtKkYQk

- NBA (@NBA) March 30, 2025