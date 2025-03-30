ÄÌ»»10¥·ー¥º¥óÌÜ¡Ä¥Þ¥Ö¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù200ËÜ°Ê¾å¤ò¥¯¥ê¥¢

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Tonight, Klay Thompson reached 200 3PM on the season.
That's his 10TH SEASON with 200+ 3PM, the 2nd most in NBA history, behind only¡Ä
Stephen Curry, with 12 seasons! https://t.co/IXUBBELHow pic.twitter.com/VaMJtKkYQk
- NBA (@NBA) March 30, 2025