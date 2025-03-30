¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ê¤É¤Î¹á¤ê¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤à¡¢EPEIOS¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥Ã¥×
¡¡EPEIOS JAPAN¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEPEIOS¡Ê¥¨¥Ú¥¤¥ª¥¹¡Ë¡×¤Ç¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡ÖKiss Cup¡Ê¥¥¹¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò3·î28Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ï3850±ßÁ°¸å¤Î¸«¹þ¤ß¡£
¡¡Kiss Cup¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥È¡¢¤ªÃã¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ûÎÁ¤¬ËÜÍè¤â¤ÄË¤«¤Ê¹á¤ê¤ä¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ù¤¯´ë²è¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Ã¥×¡£
¡¡°ûÎÁ¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢³°·ÂÌó45mm¤Î¶¹¤Þ¤Ã¤¿°û¤ß¸ý¤Ï¡¢°ûÎÁ¤Î¹á¤ê¤¬¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤éÆ¨¤²¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°û¤àºÝ¤Ë¥«¥Ã¥×¤ÎÃ¼¤¬É¡¹¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤¬¸ý¹ÐÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É¡¹ÐÆâ¤Ë¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°û¤ß¸ý¤Ë¸ý¤òÅö¤Æ¤ëºÝ¤ËÄÌ¾ï¤Î¥«¥Ã¥×¤è¤ê¤â¸ý¤ò³«¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×¤Î¸ü¤µ¤ò¿Í¤Î¿°¤Î¸ü¤µ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖKiss Cup¡×¤ÎÍ³Íè¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥â¥Î¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÆ«´ïÀ½¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥â¥Î¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊÆ«´ïÀ½¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡ÊÆ«´ïÀ½¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×³Æ1ÅÀ¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ê¥¬¥é¥¹À½¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡Ê¥¬¥é¥¹À½¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¤Î¡¢·×5¼ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤òÁª½Ð¤¹¤ë¶¥µ»¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ê¥¹¥¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2024¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ÎÇò°æ¿Ç·»á¤¬¼ÂºÝ¤ËKiss Cup¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡ü°û¤ß¸ý¤Î¡Ö¥µ¥¤¥º¡×¤È¡Ö¸ü¤µ¡×¤ËÃåÌÜ
¡¡Kiss Cup¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥È¡¢¤ªÃã¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ûÎÁ¤¬ËÜÍè¤â¤ÄË¤«¤Ê¹á¤ê¤ä¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ù¤¯´ë²è¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°û¤ß¸ý¤Ë¸ý¤òÅö¤Æ¤ëºÝ¤ËÄÌ¾ï¤Î¥«¥Ã¥×¤è¤ê¤â¸ý¤ò³«¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×¤Î¸ü¤µ¤ò¿Í¤Î¿°¤Î¸ü¤µ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖKiss Cup¡×¤ÎÍ³Íè¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥â¥Î¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊÆ«´ïÀ½¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥â¥Î¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊÆ«´ïÀ½¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¡ÊÆ«´ïÀ½¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×³Æ1ÅÀ¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ê¥¬¥é¥¹À½¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡Ê¥¬¥é¥¹À½¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¡ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë¤Î¡¢·×5¼ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤òÁª½Ð¤¹¤ë¶¥µ»¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ê¥¹¥¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2024¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ÎÇò°æ¿Ç·»á¤¬¼ÂºÝ¤ËKiss Cup¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£