Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢À¤³¦10°Ì¤Î´Ú¹ñ¥¨ー¥¹¤Ë´°¾¡¤Ç2´§¤Ë²¦¼ê¡¡¿½ÍµÉÌ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È·âÇË¤ÇÌÚ¸¶ÈþÍª¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤ËÂ³¤¯¥¿¥¤¥È¥ë»ë³¦¡ÚWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¡×¤Ï30Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤ÏÆ±10°Ì¤Î¿½ÍµÉÌ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3ー0¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ó¤ÀÂç¾¡Éé
Ä¥ËÜÈþ¤Ïº£Âç²ñÌÚ¸¶ÈþÍª¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£2´§¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¿½ÍµÉÌ¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
Âè1¥²ー¥à¤Ï½øÈ×¶Ïº¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢½ù¡¹¤Ë¥é¥êー¤ÇÄ¥ËÜÈþ¤¬²¡¤·¹þ¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£8－4¤È¥êー¥É¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿½ÍµÉÌ¤âÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç8－8¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤«¤é2¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¥ËÜÈþ¤¬¹ª¤ß¤ÊÂæ¾å¥×¥ìー¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢11－8¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¡£
Â³¤¯Âè2¥²ー¥à¤ÏÄ¥ËÜÈþ¤¬¿½ÍµÉÌ¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Áá¡¹¤Ë¥²ー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢11－4¤Ç¼è¤êÀÚ¤ê²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3¥²ー¥à¡¢¿½ÍµÉÌ¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢°ìÅÙ¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿Ä¥ËÜÈþ¤¬5－6¤«¤é¤Î¥é¥êー¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢7－8¤«¤é¤Î2¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¥ËÜÈþ¤¬ºÇ¸å¤Î¥é¥êー¤âÀ©¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç´Ú¹ñ¤Î¥¨ー¥¹¤òÂà¤±¤¿Ä¥ËÜÈþ¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç2´§¤Ë²¦¼ê¡£¤³¤Î¸å½à·è¾¡¤òÀï¤¦¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¶âÕ±±Ñ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£