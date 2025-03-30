¥Ý¥¹¥¿¥ë¥³¤Î¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Ç¥Î¡¼¥È²¿ºý¤â»ý¤Ä¤Î¤ä¤á¤Þ¤·¤¿
ROOMIE 2025Ç¯3·î15Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¥á¥â¥¢¥×¥ê¤â»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢»æ¤Î¥Î¡¼¥È¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍÑ¡¢»Å»öÍÑ¤Î2ºý¤Ë²Ã¤¨¡¢²¿¤Ç¤âÍÑ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¡¼¥È¤âÂ¸ºß¤·¡¢¤¢¤ì¤É¤³¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Ã¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
½Õ¤òµ¡¤Ë¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¤¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥á¥â¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿¥ë¥³¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼
2000Ç¯¤ËNY¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2001Ç¯¤«¤éÅìµþ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·³èÆ°¤¹¤ëPOSTALCO¡Ê¥Ý¥¹¥¿¥ë¥³¡Ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ä¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Ï¥Ý¥¹¥¿¥ë¥³¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢É®¼Ô¤âÌ©¤«¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Î¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹âµé¤Ê¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤À¤·¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿¥ë¥³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Î¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎ±¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥á¥âÄ¡
ËÜÂÎ¤ÏÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥³¥Ã¥È¥óÅ½¤ê¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥ÈÃÏ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¡³£¤Ç¥×¥ì¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¿§Íî¤Á¤·¤ÆÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯¤é¤·¤¯¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍ×¤Ê»æ¤òºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë»æ¤òÄÖ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2·ê¥Ñ¥ó¥Á¤Ç·ê¤ò³«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î¢»æ¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»æ¤¬¥á¥âÄ¢¤Ë¡£
É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿A5¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤é¡¢A4¤Î»æ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é·ê¤ò³«¤±¤ì¤ÐOK¡£
ÀìÍÑ¥ê¥Õ¥£¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Âç»ö¤Ê¥á¥â¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë½ñ¤¯¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë
Ê£¿ô¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥È¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¡£
¤³¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÃæ¿È¤ò¶èÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥ê¥Õ¥£¥ë¤ò2¼ïÎà¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¥ê¥Õ¥£¥ë¤Î¿§¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¢»æ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤¿¤â¤Î¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·ÍÑ¤Ë¡£
¿§¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌÜÅª¤Î»æ¤ò¤á¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢»æ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤äÇË´þ¤¬ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¡£
ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ò³°¤·¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ÆÄÖ¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇØÉ½»æ¤ÈÉ½»æ¤Ï¹Å¤¯¶¯ÅÙ¤â½½Ê¬¡£
É½»æ¤òÎ¢¤Ø¤Þ¤ï¤·¤Æ»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤ÆµÆþ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ñ¤¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï
¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¡¢À²¤ì¤Æ¥Î¡¼¥È¤Î°ìºý²½¤ËÀ®¸ù¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Å»öÃæ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¡£
½ñ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¥Î¡¼¥ÈPC¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²£³«¤¤Î¥Î¡¼¥È¤è¤ê¾ì½ê¤ò¤È¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¼Â¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤·¡£
¥«¥é¡¼¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Photo: sato