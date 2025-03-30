º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¹ßÈÄ»þ¡Ö¸µÇØÈÖ¹æ11¡×¤ÎÌ¾¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤ËÃíÌÜ ¡Ö¥í¥Ï¥¹¤¬Ç®¤¤¡×¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¸÷·Ê¤ËÈ¿¶Á
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7-3 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê3·î29Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍîÃÀ¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¡ÄÌ¾¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡Èµ¤¸¯¤¤¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½é¤ÎÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·½é²ó¤«¤éÍðÄ´¤Ç¡¢1²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ4»Íµå2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¸«¤»¤¿¤¢¤ë¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢3²ó1¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢5»Íµå¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£½é¾¡Íø¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀ©µå¤òÍð¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£ÆâÌî°ÂÂÇ¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢2»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥±¥ë¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ë¤³¤ÎÆü4¤ÄÌÜ¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤¬¼è¤é¤ìÆâÌî¿Ø¤¬º´¡¹ÌÚ¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£½÷Ë¼Ìò¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¡¢Â¾¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡£Ðí¤¯º´¡¹ÌÚ¤ÎÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ê¤¬¤éÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î¶»¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¯¡£º´¡¹ÌÚ¤â¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤âð÷¤¯¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬»Ç¤¨¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¤³¤ÎÆÀ¸å¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¹ßÈÄ¡£²ù¤·¤¤ÅêµåÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¥í¥Ï¥¹¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃíÌÜ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ï¥¹¤Þ¤¸¤Ç¤¤¤¤ÅÛ¤è¤Ê¡¼¡×¡Ö¥í¥Ï¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¤·»µ®¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥í¥Ï¥¹¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Ê¡¼¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¥í¥Ï¥¹¤Î¹ÔÆ°¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÇØÈÖ¹æ11¤òÃåÍÑ¡£¤·¤«¤·º´¡¹ÌÚ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òº´¡¹ÌÚ¤Ë¾ù¤ê¡¢¼«¿È¤Ï72ÈÖ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤½¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤ÈÆüËÜ¼ò¡ÖàÜº×¡×¤òÂ£¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë