¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¡²£ÉÍ¤ËÇÔ¤ì¡¢31Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎV¤Ê¤é¤º¡¡¼ººö¤âÍí¤ß6²ó¤ÎÂçÎÌ6¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¯
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñºÇ½ªÆü¡ÊÂè11Æü¡Ë¡¡·è¾¡¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³4¡½11²£ÉÍ¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤¬²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë4¡½11¤ÇÇÔ¤ì¡¢31Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£½àÍ¥¾¡¤ÏÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ½é¤á¤ÆÀèÀ©¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï1²óÀï¤«¤é½à·è¾¡¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¹¶¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï²£ÉÍÀèÈ¯¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÁ°¤Ë3¼ÔËÞÂà¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÅÏÊÕñ¥¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤ËÂçÃ«³¡°¡¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç1¡½1¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3²ó¤Ë°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÂÂÇ¤È¼«¤é¤Î¼ººö¤Ê¤É¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£²£ÉÍ¤Î3ÈÖ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë³°³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òº¸ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢4¡¢5²ó¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6²ó¤ËÄËº¨¤Î6¼ºÅÀ¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é3ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ë¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç5ÅÀ¤ò¼º¤¤¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¤ÎÃæ°æµ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤âÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢1¡½9¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤ÎÆ´¤ì¡×¤È¸À¤¦²£ÉÍ¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç·×26²ó¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤ï¤º¤«2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÇËÉ¸æÎ¨0.35¡£4»î¹çÃæ3ÅÙ¤ÎÎíÉõ¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3¡½11¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª²ó¡£Ëâ¶Ê¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë2»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é»³²¼¹¸Ê¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÀ©ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£