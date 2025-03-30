¥É·³»Ø´ø´±¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¹ßÈÄ»þ¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÉÔÌä¡Ö·è¤·¤Æ¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤ÇËÜµò½éÅÐÈÄ¡£½é²ó¤«¤éÀ©µå¤¬°ÂÄê¤»¤º¤Ë2¼ºÅÀ¤·¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£1²ó2/3¤ò3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ4»Íµå¤ÈºÆ¤ÓÀ©µå¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ©µåÎÏ¤¬Éð´ï¤ÎÅê¼ê¡£»Íµå¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤à¥¿¥¤¥×¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤ó¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¡£Èà¤Ï¼ã¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Àï¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ò2²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Èº£Æü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£½é²ó¤Ë37¡Á38µå¡Ê¼ÂºÝ¤Ï41µå¡Ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¤â¤¦¹Ô¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¤¬Å¬Ç¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ßÈÄ»þ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Î¥¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ù¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀËÍ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¹ßÈÄ¸å¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Æ¤Ó»ß¤á¤Æ·Ú¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤È¤³¤í¤ØÌá¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ù¤·¤µ¤äÍîÃÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬2»î¹çÂ³¤±¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤â³Ø¤Ó¤Î°ì´Ä¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ4·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¤ÈÌÀ¸À¡£¡Öº£¤Ï¤Þ¤º¡¢2¡Á3Æü¸å¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤³¤«¤éÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿¹Í¤¨¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£