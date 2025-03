¥¨¥ó¥Óー¥É¤òÉ®Æ¬¤Ë¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿¥·¥¯¥µー¥º¡Ä8µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ìー¥ª¥Õ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤Ë

フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、3月30日(現地時間29日、日付は以下同)に行われたマイアミ・ヒート戦を95-118で落としたことで、7連敗に陥った。

これでシクサーズはイースタン・カンファレンス13位の23勝51敗。プレーイン・トーナメントへ参戦可能な最終枠にいる10位のヒート(33勝41敗)と10.0ゲーム差がついたため、ポストシーズン進出の可能性が消滅した。

For the first time since the 2016-17 season, the 76ers have been eliminated from Playoff contention pic.twitter.com/WZMkz1k7hp

- Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2025