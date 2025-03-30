¥¨¥ó¥Óー¥É¤òÉ®Æ¬¤Ë¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿¥·¥¯¥µー¥º¡Ä8µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ìー¥ª¥Õ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤Ë

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For the first time since the 2016-17 season, the 76ers have been eliminated from Playoff contention pic.twitter.com/WZMkz1k7hp
- Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2025
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