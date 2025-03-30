¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛEXILE¡¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØWHAT IS EXILE¡Ù³«Ëë¡ª½éÆü¸ø±é¤«¤é¤ß¤»¤¿¡ÈEXILE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Öµ×¡¹¤ËEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ØEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÈ¾Ã¼¤Í¤§¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¤³¦¡Ë
º£Ç¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPROJECT EXILE¡×¤ÎÂè1ÃÆ¡¢EXILE¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈWHAT IS EXILE¡É¡Ù¤Î½éÆü¸ø±é¤¬¡¢3·î29Æü¤Ë¥µ¥ó¥Éー¥àÊ¡°æ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Á´¹ñ4²ñ¾ì¤ò²ó¤ëËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢EXILE AKIRA¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢µÌ¥±¥ó¥Á¡¢EXILE NESMITH¡¢EXILE SHOKICHI¤Î5Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢EXILE TRIBE¤«¤é³ÆÃÏ°è¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤µ¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥é¥¤¥Ö¡£½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡°æ¸ø±é¤Ë¤Ï¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆEXILE/FANTASTICS¤ÎÀ¤³¦¡¦º´Æ£Âç¼ù¤ÈTHE RAMPAGE¤Î´äÃ«æÆ¸ã¡¦Æ£¸¶¼ù¡¦±ºÀîæÆÊ¿¡¢FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Î·×11Ì¾¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÎµðÂç¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡Ö¤µ¤¡¤Þ¤Ä¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·¤À¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢AKIRA¡¢TAKAHIRO¡¢µÌ¥±¥ó¥Á¡¢NESMITH¡¢SHOKICHI¤Î5Ì¾¤È¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー6Ì¾¤¬¥´¥ó¥É¥é¤Ç²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬³«±é¡£TAKAHIRO¤¬¡ÖEXILE¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡ÈEXILE¡É¤¬¶ÊÌ¾¤ËÆþ¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Î³«Ëë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÖEXILE PRIDE ～¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á～¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÅÓÃæ¤«¤éº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤EXILE¤Î¥Üー¥«¥ë¡¢ATSUSHI¤â±ÇÁü¤ÇÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤âEXILE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Î¤â¡ÈEXILE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤Ê¤Î¤À¡£
TAKAHIRO¤Î¡Ö³§¤µ¤ó¡ÉWHAT IS EXILE¡É¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡ª³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢EXILE¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°ìÃ¶Íî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿SHOKICHI¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¢¤Îº¢ËÍ¤é¤¬¤È¤¤á¤¤¤¿¡¢¤¢¤Îº¢ËÍ¤é¤¬´¶¤¸¤¿ÀÄ½Õ¤ò¡¢¤³¤³Ê¡°æ¤Ç¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª°ì½ï¤Ë¤¢¤Îº¢¤ÎEXILE¤ò²Î¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦¡¢º´Æ£¡¢´äÃ«¡¢Æ£¸¶¡¢±ºÀî¡¢ÌÚÂ¼¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡£Ê¡°æ¸ø±é¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー6Ì¾¤Ë¤è¤ë¸«¤»¾ì¡ÖEXILE Tribute Performance¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£EXILE¤Î±ýÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬6Ì¾¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¿¶ÉÕ¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
ÃæÈ×¤ÎMC¤Ç¤ÏTAKAHIRO¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¹â¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー°ìÆ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Þ¤áÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªº£Æü¤ÏEXILE¤Î¿ô¡¹¤ÎÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂåÉ½¶Ê¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤Ç¡¢¥±¥ó¥Á¤òÀèÆ¬¤Ë¤³¤ÎÊ¡°æ¸ø±é¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤11Ì¾¤Îµ®½Å¤Ê¥íー¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ëÁ°¤Î±ÇÁü¤Ç¤ÏTAKAHIRO¤Î3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖEXILE TAKAHIRO ÉðÆ»´Û LIVE 2025 ¡ÈHERCULES¡É¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ä¥¢ー½éÆü¤«¤é´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¥¢¥ó¥³ー¥ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£SHOKICHI¤Ï¡Ö½éÆü³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢TAKAHIRO¤Ï¡Öº£²ó¤Î¡ÉWHAT IS EXILE¡É¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Ëè¸ø±é¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ÏÀé½©³Ú¡Ä¡Ä¡ªÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤³¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¸ø±é¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¿LDH¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¿É¬¤º°ì½ï¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈÊ¡°æ»Ô¿©¤ÎPRÂç»È¡É¤òÌ³¤á¤ë¥±¥ó¥Á¤Ï¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¡ÉRED PHOENIX¡É¤Ç¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±½é¤á¤ÆEXILE¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿»þ¤â¥µ¥ó¥Éー¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ê¡°æ¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£3Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿EXILE¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤òÆþ¤ì¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ÉWHAT IS EXILE¡É¤â¤Þ¤¿½éÆüÊ¡°æ¤Ç¤¹¡ªÊ¡°æ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´¶¾ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¡°æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´Æ£¤È¤È¤â¤ËEXILE¤ÈFANTASTICS¤ò·óÇ¤¤·¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ØEXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÈ¾Ã¼¤Í¤§¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤â°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æº£Æü¸Â¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë4Ì¾¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«ー¡ª¡Ê´äÃ«¡Ë¡×¡¢¡ÖÊ¡°æ¤Î³§¤µ¤óº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÊ¡°æºÇ¹â¡ªEXILEºÇ¹â¡ª¡Ê±ºÀî¡Ë¡×¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Æº£Æü´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤âº£¤âEXILE¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊÆ£¸¶¡Ë¡×¡¢¡Ö³§¤µ¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡ªËÍ¤âEXILE¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡×¤È¤Ò¤È¸À¤º¤Ä°§»¢¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖRising Sun¡×¤Ç¡¢EXILE¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜÃæ¤Ë¿´Ìö¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¸µµ¤¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÈEXILE¤ò¡¢¤¦¤¿¤ª¤¦!¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢EXILE¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤ò¸«¤»¤¿EXILE¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎEXILE¤Î¥Ä¥¢ー¤Î³«Ëë¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Þ¤Ä¤ê¡É¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈWHAT IS EXILE¡É¡Ù¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸ø±é¤Ë¤Ïº´Æ£Âç¼ù¤ÈFANTASTICS¤Îß·ËÜ²Æµ±¡¦ËÙ²Æ´î¡¦À¥¸ýóÕÌï¡¢PSYCHIC FEVER¤Î·õ¡¦JIMMY¡£ÀéÍÕ¸ø±é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¡¦º´Æ£Âç¼ù¤ÈGENERATIONS¤Î¾®¿¹È»¡¦º´ÌîÎè±÷¡¦ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¢THE RAMPAGE¤Î¿Ø¡£Ê¼¸Ë¸ø±éDAY1DAY2¤Ë¤ÏÀ¤³¦¡¦º´Æ£Âç¼ù¤È¡¢THE RAMPAGE¤Î»³ËÜ¾´¸ã¡¦¿ÀÃ«·òÂÀ¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¦Î¶¡£¤½¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸ø±é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÀ¤³¦¡¦º´Æ£Âç¼ù¤ÈBALLISTIK BOYZ¤ÎÆü¹âÎµÂÀ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¦²ÃÇ¼²Å¾¡¦³¤¾ÂÎ®À±¡¦¿¼ËÙÌ¤Íè¡¦±üÅÄÎÏÌé¡¦¾¾°æÍø¼ù¡¦º½ÅÄ¾¹¨¤Î¥á¥ó¥Ðー7Ì¾Á´°÷¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
EXILE¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬ËÂ¤°Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æー¥¸¡¢¿·»þÂå¤Î¸ø±é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
EXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈWHAT IS EXILE¡É
03/29¡ÊÅÚ¡ËÊ¡°æ¡¦¥µ¥ó¥Éー¥àÊ¡°æ
04/19¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê
04/20¡ÊÆü¡ËÀÅ²¬¡¦¥¨¥³¥Ñ¥¢¥êー¥Ê
05/17¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì
05/18¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì
05/30¡Ê¶â¡ËÊ¼¸Ë¡¦¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë
05/31¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë
06/01¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë
EXILE OFFICIAL SITE
https://exile.jp/