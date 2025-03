WONKの最新アルバム『Shades of』より、収録曲「Here I Am feat. Jinmenusagi」のミュージックビデオが公開された。本作MVは、メンバーと親交があるアジア最大のゲームコミュニティ「vaultroom」とのコラボレーション作で、楽曲のフィーチャリングアーティストであるJinmenusagiも登場している。映像コンセプトは<Life is a Game>。「人生というゲームは、まるで理不尽なバグに満ちたクソゲーのようだ」と監督の國枝真太朗が語るように、ゲームの世界観で楽曲と映像が共鳴する。

アルバム『Shades of』 (読み:シェイズ・オブ)



2024年11月13日(水)発売再生・購入:https://virginmusic.lnk.to/Shades_of特設サイト:https://shadesof.tokyo/<収録楽曲>全12曲1.Fragments / WONK2.Essence / WONK3.Fleeting Fantasy / WONK,Kiefer4.Skyward / WONK,BewhY5.Life Like This / WONK,久保田利伸6.Here I Am / WONK,Jinmenusagi7.Passione / WONK8.Shades / WONK9.Endless Gray / WONK10.Voice_03.10.2023 / WONK11.Miracle Mantra / WONK,Bilal12.One Voice / WONK,T3,K-Natural,BilalCD発売日:2024年11月13日(水)形態:紙ジャケ見開き仕様品番:POCS-23055定価:¥3,300(税込)Label:EPISTROPHDistributed by VMG / UNIVERSAL MUSIC LLC;LP発売日:2024年12月25日(水)形態:12inch 180g重量盤 2枚組 MADE IN JAPAN品番:EPST-048定価:¥5,940(税込)予約:EPISTROPH STORE https://shadesof.tokyo/#cdDistributed by EPISTROPH