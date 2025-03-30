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1.Fragments / WONK
2.Essence / WONK
3.Fleeting Fantasy / WONK,Kiefer
4.Skyward / WONK,BewhY
5.Life Like This / WONK,µ×ÊÝÅÄÍø¿
6.Here I Am / WONK,Jinmenusagi
7.Passione / WONK
8.Shades / WONK
9.Endless Gray / WONK
10.Voice_03.10.2023 / WONK
11.Miracle Mantra / WONK,Bilal
12.One Voice / WONK,T3,K-Natural,Bilal
CD
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î13Æü(¿å)
·ÁÂÖ¡§»æ¥¸¥ã¥±¸«³«¤»ÅÍÍ
ÉÊÈÖ¡§POCS-23055
Äê²Á¡§¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Label¡§EPISTROPH
Distributed by VMG / UNIVERSAL MUSIC LLC;
LP
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î25Æü(¿å)
·ÁÂÖ¡§12inch 180g½ÅÎÌÈ× 2ËçÁÈ MADE IN JAPAN
ÉÊÈÖ¡§EPST-048
Äê²Á¡§¡ï5,940¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§EPISTROPH STORE https://shadesof.tokyo/#cd
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