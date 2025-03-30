¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤é¡×¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»Ø´ø´±¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹3¡½7¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï3ÀïÁ´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤êÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿Áê¼êÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤«¤é»Íµå¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦¥ª¥ë¥½¥ó¤¬2²ó¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2¡½2¤Î5²ó¤Ï2»à»°ÎÝ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¿½¹ð·É±ó¤È¤·¡¢¼¡ÂÇ¼ÔT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î¾¡Éé¤òÁªÂò¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤³¤ì¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢A¡¦J¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÃ«¤È¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤é¡£ÀèÈ¯¤Î¥ª¥ë¥½¥ó¤¬¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡ÊT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ê¤é¤Ð¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤È¾¯¤·µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÃ«¤È¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡Ö¤½¤ì¤¬¤É¤¦Å¾¤ó¤À¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï21Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯7·î¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤È¥Á¡¼¥à¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÇÂÐÀï¡£1»î¹çÌÜ¤ÏÂçÃ«¤Ë1°ÂÂÇ¤·¤«ÂÇ¤Æ¤º¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Éõ¤òµö¤¹¤È¡¢2»î¹çÌÜ¤ÏDH¤Ç½Ð¾ì¤·2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÂçÃ«¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£