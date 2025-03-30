¡Ö¹¶¤á¤¿°áÁõ¡×¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓÂçÃÀÈäÏª¤ÎBIBI¡¢ÍÅ±ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ìÊ¨¤Î©¤Ä¡ªÂ©ÀÚ¤ì¤Ë¡Ö¥¥à¥Á¥Á¥²¿©¤Ù²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×²Ä°¦¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡3·î29Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKstyle PARTY 2025¡Ù¤ËBIBI¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥È¡¼¥¯¤È¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓÂçÃÀÈäÏª¤Î½÷Í¥
¡¡BIBI¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ÎÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ù¤ä¡ØÆó½½¸Þ¡¢Æó½½°ì¡Ù¤ÎOST¤Ê¤É¤ò²Î¾§¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖBam Yang Gang¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¹¾ÆîB¥µ¥¤¥É¡Ù¡Ø¤³¤Î¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ÈÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿BIBI¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖSugar Rush¡×¡£¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¡¢¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤»ëÀþ¤Ç°ìµ¤¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£MC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¤·¡¢Â©ÀÚ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£Ç¯27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í⋯⋯¡×¤È¼«µÔÅª¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¼¡¤Î¶Ê¤ò¡Ö¥ä¥ó¥Ç¥ì¤«¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤«¡¢Åö¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖDerre¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
ÍÅ¤·¤¯¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÌ¥Î»
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¤¤¤Æü¤Ç¤¹¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ð¤²¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖBIBI Vengeance¡×¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥È¡¼¥¯¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍÅ¤·¤¯¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Â©ÀÚ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¥à¥Á¥Á¥²¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤¹¤®¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼¡¤ËÈäÏª¤¹¤ë¶Ê¤¬ºòÇ¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖBam Yang Gang¡×¤À¤È¹ð¤²¤ë¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶ÊÌ¾¤ò¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖBam Yang Gang¡×¤ò°¦¤é¤·¤¯²Î¾§¤·¡¢¡ÖThe Weekend¡×¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼¡¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡ÖKAZINO¡×¤Ï¡Ö»ä¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖºòÆü¡¢¶ú¥«¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎTMI¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¡ÖCity Love¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿BIBI¡£´ÑµÒ¤Î¼ê¤ò¤®¤å¤Ã¤È°®¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÉï¤Ç¤¿¤ê¤È¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅê¤²¥¥Ã¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖBIBIÍÍ¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ê¤Þ¤á¤«¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¤¹¤¤ä¤ï¡ª¡×¡Ö¹¶¤á¤¿°áÁõ¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ë
1 Sugar Rush
2 Derre
3 BIBI Vengeance
4 Bam Yang Gang
5 The Weekend
6 KAZINO
7 City Love
¡Ê¡ØKstyle PARTY¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë