²¬ºê¿¿»á¡¡¤Û¤³¤í¤ÓÌÜÎ©¤Ã¤¿¸°»³¡¡¸ÞÎØ¶â¤Ø¡Ä¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¼ïÎà¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦TD¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¡¡¸°»³¤ÏËÁÆ¬¤«¤é´é¤¬¤«¤Ê¤ê¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤ÈÆþ¤ì¹þ¤ß¤¹¤®¤¿¤Î¤«ºÇ½é¤Î4²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬2²óÅ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤Ï¤º¤Î4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë³Ý¤±¤Æ¤â¤Û¤³¤í¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SP¤Ç¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È¤Îº¹¤¬3ÅÀ¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆºÇÄã¤Ç¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥Ô¥ó2Ï¢Â³¤â¾¯¤·²óÅ¾¤¬¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¸ÞÎØ¤Çº£²óÍ¥¾¡¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È2°Ì¤Î¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¼ïÎà¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ïÎà¤ò°ì¤ÄÁý¤ä¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´ÏÂ¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈàËÜÍè¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤É¤¦Á´ÂÎ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹°Ê¾å¤Ï¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊISU¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢¥×¥í¥³¡¼¥Á¡Ë