¡Ú¹Åç¡Û¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢º¸Íã¼éÈ÷¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ª½é²óÀèÆ¬¤ÎÈôµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡¡Âè£±ÂÇÀÊ¤ÏËÞÂà
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½ºå¿À¡Ê£³£°Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¤¬¡¢º¸Íã¼éÈ÷¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¡¢¶áËÜ¤ÎÈôµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£º¸ÍãÀþ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏÌÌ¥¹¥ì¥¹¥ì¤Ç¹¥Êá¤·¡¢½é¤Î³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦¿¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò½õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡¢£³ÀïÏ¢Â³¤Ç¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°Æü£²£¹Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Î£´²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÆó¥´¥í¤¬Ê»»¦Êø¤ì¤Çº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à½éÆÀÅÀ¤ò¤¿¤¿¤¤À¤·¡¢ÍèÆü½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»£±£°£´ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£Á°Æü¤Þ¤Ç£²Àï£·ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â£²²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£