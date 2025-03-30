¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¡È¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡É¤ÊÌë¤´¤Ï¤óÈäÏª¡Ö¤Þ¤¿½Â¤¤¤«¤Ê¾Ð¡×¡¡¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÏÂ¿©¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ê41¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìë¤´¤Ï¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡ªÏÂ¿©¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¤·¤¿¾®ÁÒÍ¥»Ò
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡Öº£Ìë¤âÏÂ¿©¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿½Â¤¤¤«¤Ê¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ªËß¤Ë¤Î¤»¤¿Ìë¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÆÚ¥Ð¥é´¬¤ ¥µ¥é¥À ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È ¥Þ¥°¥í»³°ò ¤ªÌ£Á¹½Á ÇòÊÆ ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿ºÇ¹â¤ÎÏÂ¿©¡×¡Ö´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡ªÏÂ¿©¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¤·¤¿¾®ÁÒÍ¥»Ò
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡Öº£Ìë¤âÏÂ¿©¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿½Â¤¤¤«¤Ê¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ªËß¤Ë¤Î¤»¤¿Ìë¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ÎÆÚ¥Ð¥é´¬¤ ¥µ¥é¥À ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È ¥Þ¥°¥í»³°ò ¤ªÌ£Á¹½Á ÇòÊÆ ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿ºÇ¹â¤ÎÏÂ¿©¡×¡Ö´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£