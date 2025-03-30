¹©Æ£¸ø¹¯»á¤ÎÄ¹½÷¡¦ÍÚ²Ã¡¡15Ç¯ÌÜ¤ÇÎÞ¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡ª¥×¥íÅ¾¸þ¸å»Ë¾å2°Ì¤ÎÃÙºé¤¡Ö²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¢¥¯¥µ¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡µÜºê¸©¡¡UMKCC¡á6538¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î¹©Æ£¸ø¹¯»á¡Ê61¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Ê32¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬1ÂÇº¹3°Ì¤«¤é½Ð¤Æ5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥×¥íÅ¾¸þ¸å4991Æü¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å2°Ì¤ÎÃÙºé¤¡£
¡¡1ÂÇº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤¿5ÈÖ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢6ÈÖ¤Ç¤â50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¥Ñ¡¼3¤Î7ÈÖ¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤â10ÈÖ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç·ø¼Â¤Ë¥Ñ¡¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤ÏÂè3ÂÇ¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¤³¤Î¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ï¥×¥íÃç´Ö¤ÎÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤é¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï11Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯¤Î¿·¿ÍÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤â¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎRKB¡ß»°°æ¾¾Åç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É²¿ÅÙ¤«¾å°ÌÁè¤¤¤ËÍí¤ó¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï½éÆü69¤Ç4°ÌÈ¯¿Ê¡£2ÆüÌÜ¤Ï70¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¶¯ð×¤ÊÂÎ¤ÇÊ¿¶Ñ250¥ä¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ëÈôµ÷Î¥¤¬Éð´ï¡£¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÂç´ï¤¬¤Ä¤¤¤ËÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö1¿Í¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¹©Æ£¡¡ÍÚ²Ã¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£12ºÐ¤Î»þ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£Åìµþ¡¦Æü½Ð¹â½Ð¡£11Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ê33¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡¢65¥¥í¡£