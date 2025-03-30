¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö¸òÂå¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡× ¥É·³OB¤¬¹ßÈÄ¤Ëµã¤¯²øÊª¤ò¼¸Ó£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¡×
À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢ÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤½¤Î´é¤Ë²ù¤·¤µ¤ÏÞú¤ß½Ð¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿²øÏÓ¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö3·î29Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£º£·î19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤«¤éÃæ10Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬1²ó2¡¿3¡Ê61µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢4»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ª»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²ÝÂê¤ÎÀ©µå¤¬Íð¤ì¤¿¡£ÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô8¿ÍÃæ4¿Í¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿½é²ó¤Ë2»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É2¼ºÅÀ¡£Â³¤¯2²ó¤âÀèÆ¬¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥É¥é¡¼¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢Í·Èô¤Ç2»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥È¡¼¥±¥ë¥½¥ó¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¡¢¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡4»Íµå¤¬Êª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë61µåÃæ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï32µå¡£²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë5»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤âÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤æ¤¨¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿Ä¾¸å¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÌÜ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÎÞ¤ò¤¿¤á¤³¤ó¤À¡£
¡¡ÆÃÂç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤ò½ä¤ëÁèÃ¥Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ30µåÃÄÌ¤Ëþ20µåÃÄ°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢2Àï¤ÇÍ¿»ÍµåÎ¨17.36¡¢ÈïÂÇÎ¨7.71¤ÈËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤â¤É¤«¤·¤¤¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤â¤¬¤¯º´¡¹ÌÚ¡£¤½¤Î»Ñ¤ËµåÃÄ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤â¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤¬Èô¤Ö¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Î²òÀâ¼Ô¤Ç¡¢MLBÄÌ»»204¾¡¤òµó¤²¤¿ÂçÅê¼ê¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¼ºÅÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢Áö¼Ô¤ò·Ù²ü¤»¤º¡¢¤É¤³¤«½¸Ãæ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿Åêµå»ÑÀª¤Ë¶ì¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï41µå¤òÍ×¤·¤¿½é²ó¤ÎÆâÍÆ¤òÌäÂê»ë¡£¡Ö40µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÅÐÈÄ¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Î¾Íè¤ò¼é¤ë°Ù¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¸òÂå¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¥·¥Ó¥¢¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤Ï¹¥Ä´¡£5²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7-3¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÂà¤±¡¢1981Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë³«Ëë5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢±ýÇ¯¤ÎÂçÅê¼ê¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÅìµþ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤¬Í¥¤ì¤¿Åê¼ê¤À¤«¤é·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥í¥¦¥¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡MLB204¾¡¤ÎÌ¾Åê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¶»¤Ë¤É¤¦¶Á¤¯¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]