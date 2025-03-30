Ç¯¼ý¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬²þÄê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¡© ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡Ö°ú¤«¤ì¤ë¶â³Û¡×¤È¤Ï¡© ÀÇÉéÃ´¤òÈæ³Ó
Ç¯¼ý103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¡© Ç¯¼ý105Ëü±ß¤ÈÈæ³Ó
¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÇÀ©¤Ç103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÇÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤È105Ëü±ß¤ÎÀÇÉéÃ´¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½êÆÀÀÇ¤Ï¡Ö²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¡ßÀÇÎ¨¡×¤Çµá¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÝÀÇ½êÆÀ¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý¤¬103Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤â¡¢105Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤â¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü55Ëü±ß¤È´ðÁÃ¹µ½ü48Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤±¤ë¤¿¤á¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¤ÏÇ¯¼ý103Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ï0±ß¤Ç½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Ç¯¼ý105Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Î²ÝÀÇ½êÆÀ¤Ï2Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬194Ëü9000±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÎÀÇÎ¨¤Ï5¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¼ý105Ëü±ß¤Î¤È¤¤Î½êÆÀÀÇ¤ÏÇ¯´Ö1000±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÇÉéÃ´¤Ï¡Ö103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¶â³Û¤Î5¡ó¡×Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¼ý106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡©
103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤â±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Î5¤Ä¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü½µ¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬20»þ´Ö°Ê¾å30»þ´ÖÌ¤Ëþ
¡ü·î¼ý¤¬8Ëü8000±ß°Ê¾å
¡ü2¥ö·î¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë
¡ü³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ü½¾¶È°÷¿ô¤¬51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î·î8Ëü8000±ß¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÇ¯¼ý¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó106Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢µëÍ¿¤«¤é·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î¼ý¤¬9Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý108Ëü±ß¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ç¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê40ºÐ°Ê¾å¡¦²ð¸îÊÝ¸±¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¡Ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙ¤Ï·î³Û5060±ß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤È¤·¤Æ·î³Û8052±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ´¤¯ÉéÃ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Ç¯¼ý¤¬¤¿¤Ã¤¿2Ëü±ßÁý¤¨¤¿¤À¤±¤ÇÇ¯³Û15Ëü7344±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤ó¤ÀºÝ¤Ë½ýÉÂ¼êÅö¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´Áý¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢NHK¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·î¼ý8Ëü8000±ß¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ï¡¢2026Ç¯¤ò¤á¤É¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½µ¤Ë20»þ´ÖÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¼ý106Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤
´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¡Ê½¾¶È°÷50¿ÍÌ¤Ëþ¡Ë¡¢106Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¾å¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Î¤¿¤á¼ê¼è¤ê¤¬Âç¤¤¯¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý132Ëü±ß¤Î¥±ー¥¹¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Ç¯´ÖÌó12Ëü5000±ß¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÇ¯´ÖÌó20Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤Ç32Ëü5000±ß¤Û¤É¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê¼ê¼è¤ê¤Î¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤Ã±½ã¤ÊÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡ÖÈËË»´ü¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¤Ê¤É¤Ç¼ýÆþ¤¬°ì»þÅª¤ËÁý¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¶È¼ç¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÞÍÜ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢130Ëü±ß¤ò°ì»þÅª¤ËÄ¶¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Âç¤¤Ê¼ê¼è¤ê¸º¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤«¡¢¼ê¼è¤ê¤Î¸º¾¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ç¯¼ý¤òÁý¤ä¤¹¤«¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¤ËÃí°Õ
103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤¬123Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´Áý¤Ï¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢106Ëü±ß¤ä130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤äÉÞÍÜ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö30Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý106Ëü±ß¤äÇ¯¼ý130Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ No.1410 µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü
¹ñÀÇÄ£ No.1199 ´ðÁÃ¹µ½ü
¹ñÀÇÄ£ No.2260 ½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¼Ò²ñÊÝ¸±Å¬ÍÑ³ÈÂç ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ö¶È½ê¡¦½¾¶È°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ ÎáÏÂ7Ç¯3·îÊ¬¡Ê4·îÇ¼ÉÕÊ¬¡Ë¤«¤é¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ³ÛÉ½¡ÊÅìµþ»ÙÉô¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§ÉÍºêÍÚæÆ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î