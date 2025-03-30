ÆÁÀî²È¹¯¤¬´Ø¥±¸¶¤ÎÀï¤¤¤ÎºÝ¤ËË¬¤ì¤¿¿ÀÅÄÌÀ¿À¡¡¥«¥Ö¥¹¤â¹ÃÈå¤âÉ¬¾¡µ§´ê
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Îº×ÃÅ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Ï28Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÆüËÜ°ìµ§´êº×¡×¤ò³«ºÅ¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¡£1³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹V»ú³¬ÃÊ²¼ÉÕ¶á¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿º×ÃÅ¤ËÎó¤òºî¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬É¬¾¡¤òµ§´ê¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë³¨ÇÏ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÁÀî²È¹¯¤¬´Ø¥±¸¶¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤àºÝ¤ËÀï¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¡£±ï·ë¤Ó¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¡¢½üºÒÌñ¤è¤±¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê¸æÍø±×¡£13Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿º£±Ê¤é¥«¥Ö¥¹Áª¼ê¤âÉ¬¾¡µ§´ê¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈå¤â³«ËëÁ°Æü¤Ë¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀµÊá¼ê¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³«Ëë¤òÁ°¤ËÉ¬¾¡µ§´ê¡£¤´Íø±×¤«¡¢Âè2Àï¤Ë°ÜÀÒ1¹æ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¶¼é¤Ç³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î10¡¢11Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ»°Âçº×¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ÀÅÄº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ4·î29Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÄó¶¡¤Î¡Ö¿ÀÅÄº×¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£±ïµ¯¤òÃ´¤®¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë