ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆü»Þµ×»á¤ÎÂàÇ¤¤Ë¡Ö¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÂàÇ¤¤ò£²£·Æü¤ËÈ¯É½¡££³£±Æü¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç·Ð±Äºþ¿·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡ÖÌÀÆü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤·¤ç¡£°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ç¸Ä¿Í¤¬¤³¤ì¤À¤±¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆü»Þ»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬¥è¥½¤Î²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Âå¤ï¤ë¤Î¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤è¤¦¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¼èÄùÌò¤Ë¡Ë½÷À¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬Ê¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£ÏÂÅÄ¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¤·¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£